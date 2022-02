En tres embarcaciones de bandera extranjera la Armada de Colombia logró la incautación de 1.665 kilogramos de pesca blanca, cuando navegaban por el Pacífico colombiano.

(Puede leer: Más de 500 personas se beneficiaron con jornada de salud en Guapi)



Dando cumplimiento a la campaña denominada Artemisa Naval orientada a la preservación y defensa del agua, la biodiversidad y los recursos naturales, a través de la Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Tumaco, en la Costa Pacífica del departamento de Nariño, fueron detectadas las tres motonaves a una distancia de 110 millas náuticas, cuando adelantaban faenas de pesca pero de forma irregular.



Cuando los tripulantes de la patrullera de costa ARC 'Punta Ardita' procedieron a inspeccionar las lanchas, se sorprendieron al encontrar un total de 122 ejemplares de peces entre los que se encontraban pez dorado, espada y panderón.



Pero eso no fue todo. En la misma inspección lograron establecer que los capitanes de las embarcaciones no tenían los permisos para realizar actividades de pesca y de navegabilidad en el territorio colombiano por parte de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), al igual que de la Dirección General Marítima Colombiana (DIMAR).



(Le recomendamos: Un policía muerto y tres heridos tras ataque armado a patrulla en Cúcuta)



En estas circunstancias incurrieron en los presuntos delitos de pesca ilegal y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, de acuerdo con lo estipulado en la Ley No. 2111 del 29 de julio de 2021.



Tras revisar y verificar el recurso pesquero incautado los tres capitanes de las embarcaciones fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, al tiempo que la pesca quedó en poder de la AUNAP.



Por su parte siete personas que integraban la tripulación de las tres lanchas fueron entregadas a Migración Colombia.



La Armada Nacional también informó que a este operativo adelantado en aguas del Pacífico Nariñense, se suma la incautación de 180 kilogramos de pesca ilegal hallada a bordo de una embarcación extranjera el pasado 23 de enero del año en curso, en la que fueron encontradas varias especies protegidas por el Estado colombiano, entre ellas el tiburón sedoso.



(Le puede interesar: Asesinan a madre e hija en Morales, Cauca)



La Armada de Colombia dijo que a través de la Fuerza Naval del Pacífico va a continuar adelantando tareas de fortalecimiento, protección y salvaguarda de los recursos pesqueros y espacios marítimos y fluviales del Litoral Pacífico, con el propósito de contrarrestar los delitos contra actividades que afecten el medio ambiente marino y costero.



A su vez continuará apoyando a las autoridades ambientales en su búsqueda de mantener la conservación del recurso pesquero, como activos estratégicos de la Nación.

Más noticias de Colombia

Colombia supera las 137.000 muertes por covid-19

¿Sabe a qué altura sobre el nivel del mar están estas capitales del país?