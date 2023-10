Argelia, el municipio que aspira a votar, pese al miedo y el acecho de grupos armados

Por ahora, durante estas elecciones, han mermado las ráfagas de disparos desde tierra y bombardeos por aire que en los últimos tres años vienen estremeciendo al municipio de Argelia, pero en especial, al corregimiento El Plateado.

Es una zona cercada por elevadas montañas y por grupos armados que han plantado minas antipersona dentro de una guerra sin cuartel, en torno a un corredor de sembrados de coca y donde hay explotación ilegal de oro desde este caserío hasta el Pacífico caucano.

La Fuerza Pública aumentó el número de uniformados en Argelia. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El Plateado, incrustado en la cordillera Occidental, es una de las puertas de entrada al gran cañón del Micay, que concentra más de la mitad de cultivos ilícitos en el suroccidente del Cauca, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.



De El Plateado para llegar al Pacífico se logra por tocha a lomo de mula, y donde aquellos líderes que han intentado gestionar una carretera han terminado desaparecidos o asesinados

El cañón, colindante con los también municipios López de Micay y El Tambo, está a solo a 70 kilómetros desde El Plateado. Para buscar el Pacífico hay que internarse por trocha a lomo de mula por la cual, aquellos líderes que han intentado gestionar una carretera para el acceso de vehículos y motos han terminado desaparecidos o asesinados.

La droga se traslada desde El Plateado, pasa por López de Micay y por otras localidades, como Bocagrande y Mechengue.



Es ese trecho, en medio de derrumbes por la inclemencia del clima de estos días, que está dominado por las disidencias del frente ‘Carlos Patiño’, el mismo que le informó, recientemente, al alcalde de Argelia, Jhónnatan Patiño Cerón, que en este fin de semana, el Ejército podría ingresar a la zona de Argelia y de El Plateado con mayor presencia de la Policía y que los disidentes bajarían al corregimiento sin armas y de civil.

El corregimiento El Plateado con mensajes de las disidencias. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Esta ‘tregua’, en esta región distante por 207 kilómetros de Popayán, contrasta con los diálogos entre el Gobierno y las disidencias para un cese al fuego de tres meses, pues solo irá hasta este lunes 30 de octubre.



Sin embargo, las versiones de que en El Plateado no haya elecciones han venido tomando fuerza, pese a que ya uniformados de la Policía y del Ejército caminan por las calles, mostrando la presencia del Estado.



Pero el ultimátum de los disidentes, tanto los de ‘Carlos Patiño’, como del frente ‘Rafael Aguilera’, de las Farc, que también está en la zona, es que volverán los combates con el Ejército y con otros grupos que buscan retomar el control de estas tierras. Uno de ellos es el frente ‘José María Becerra’ del Eln que en el pasado había acordado con la entonces Farc que sus integrantes harían presencia en El Tambo y en El Plateado, y que en el resto del territorio de Argelia estaría el grupo guerrillero de los acuerdos de paz en La Habana.



La ‘Segunda Marquetalia’ es otra de las estructuras criminales en esta lucha territorial a sangre y fuego, al igual que más paramilitares.



“En Argelia no hay condiciones de seguridad, ni ahora por las elecciones ni antes. No tenemos garantías para hacer nuestro trabajo”, aseguró el mandatario, quien debido al carro bomba de mayo del año pasado que destruyó la edificación de la Alcaldía y a amenazas de muerte no le quedó otra opción que la de despachar desde Popayán. Está allí desde hace un año.



“Llevamos tres años y medio de un conflicto armado que cada vez es peor porque no se implementó el acuerdo de paz y por la permisividad que hubo antes para que algunos grupos crecieran bastante en todo el país”, dijo el alcalde de Argelia. “Acá hay unos grupos que tienen control territorial en ciertos sectores del municipio, si el Ejército quiere entrar, no va a poder hacerlo a menos de que ganen ese control territorial”, añadió.



El Plateado se mantiene, pues rodeado por los alzados en armas.



Solo el 2016 y el 2017 fueron años de tranquilidad para este corregimiento ubicado estratégicamente por los ilegales, pero lo que significa es una maldición para sus cerca de 4.000 habitantes. Luego regresaron los disparos y los bombardeos que cruzan el cielo en el día e iluminan las noches, y se agravaron desde el 4 de marzo de 2020, año desde el cual, según las cuentas del alcalde Patiño, van unos 17.000 desplazados por esta guerra.

Hoy, de cinco campañas por la alcaldía de Argelia quedan cuatro candidatos.

Karen Melissa Mejía, del partido Liberal, se retiró por amenazas

Hoy, de cinco campañas por la alcaldía de Argelia quedan cuatro candidatos. Son Yuli Milena Daza, del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia; Pedro Ancízar Daza, de Independientes; Carlos Herney Buitrón, del Pacto Histórico, y Osman Duan Guaca, de Unidos por Argelia.



Karen Melissa Mejía, del partido Liberal, se retiró por amenazas de la disidencia 'Carlos Patiño'.



La intimidaron debido a cuestionamientos que alcanzaron a su papá, quien también fue alcalde de Argelia: Bernardo José Mejía. Las disidencias han señalado que el exalcalde promovió una base militar y que, supuestamente, la comunidad no estaba de acuerdo. Ella, como muchos otros habitantes, no dio declaraciones a EL TIEMPO por el miedo y la tensión que rondan las estrechas y las empinadas calles en Argelia, de más de 22 mil moradores.

El corregimiento El Plateado de Argelia, en el Cauca. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Otros, como Paola y Juan dieron sus nombres sin apellidos por ese mismo temor a los armados. “Cuando hay combates, se oyen explosiones, tememos que nos caigan bombas. El Ejército dispara desde el aire. Abajo están los disidentes también disparando. En ese momento hay que buscar un refugio. Hay familias que salen al polideportivo en el casco urbano de Argelia o a un albergue que hubo porque fue provisional”, dijo Juan, quien coincide en que los argelianos se sienten solos sin la protección del Gobierno Nacional.



“¿Cuándo sentimos que está el Estado? Cuando vemos que el Ejército está disparando desde el aire. Eso parecen luces de bengala, pero es la guerra y tememos que nos maten. No podemos salir, no se puede transitar por algunas zonas”, comentó Paola al mencionar que hay instituciones educativas a donde no volvieron los niños porque están siendo utilizadas como trincheras en el conflicto.



El alcalde de Argelia reiteró el clamor de ayuda por familias confinadas que no pueden entrar o sacar alimentos de zonas rurales. Patiño Cerón espera la llegada del presidente Gustavo Petro, este 6 de noviembre. El alcalde dijo que el jefe de Estado arribará a la localidad donde habrá una manifestación en contra de la violencia. Se trata del ‘Festival por la vida, la unidad y la paz’.

Mensajes de la disidencias se leen en el paso a El Plateado. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El candidato Buitrón dijo frente a su campaña en medio del conflicto: “Vivo en un corregimiento que se llama Sinaí. Ha sido muy tensionante. La situación de Argelia ha sido muy complicada. La gente que vive hacia arriba de El Plateado tiene tranquilidad, pero no la que vive hacia abajo”. Aseguró que pese a la crítica situación y a que el alcalde está amenazado, el candidato siguió en campaña “por servir a la gente”. Esa es su motivación. De llegar a la alcaldía de Argelia, “la apuesta debe ser la paz, que el Gobierno Nacional, la Iglesia y otros sectores sienten un precedente para que vuelva la paz”. No obstante, Buitrón afirmó que no ha recibido amenazas.



Por su parte, el aspirante Guaca manifestó: “Ha sido una campaña bastante fuerte. No hemos tenido tiempo de ir a todas las zonas del municipio. Se ha dificultado ir. Ha sido una campaña llena de complejidades. Tenemos un sueño de paz con este municipio, poco a poco hemos ido avanzando. Mantenemos nuestra neutralidad”.

La Fuerza Pública en Argelia. Pero se vive tensa calma. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Guaca espera que la población salga a las urnas y no se quede en sus casas, como sucedió hace 16 años, cuando los jurados de votación no salieron y los puestos de los comicios estuvieron desolados. En esta semana, empezaron a llegar los tarjetones para alistar los 14 puestos de votación y las 73 mesas. Este 28 de octubre se estaban distribuyendo. Antes no se podía, pues el Ejército ha estado replegado. En toda Argelia, 22.412 personas se encuentran habilitadas para sufragar.



El alcalde y los cuatro candidatos aspiran a que la Fuerza Pública garantice el derecho al voto de la ciudadanía, a pesar de ese temor por los asesinatos; uno de los ocurridos en la última semana fue el de Míller Silva Rosero, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de El Plateado, quien en aquel 20 de octubre, al salir de una capacitación como jurado de votación fue interceptado por desconocidos.

Argelia, un municipio está bajo tensión. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Con este caso, la lista de líderes asesinados en Cauca aumentó a 26, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).



Hoy, en El Plateado recuerdan también a la lideresa Deisy Sotelo Anacona, asesinada el año pasado, porque buscaba la pavimentación de la carretera al Pacífico. Su esposo fue desaparecido en la vereda Llano Alto, también de El Plateado.



“El problema se debe a que las disidencias quieren reclutar a jóvenes, si no lo hacen los matan y si los líderes hablan también los matan”, dijo otro poblador.



Aunque los asesinatos en Argelia en todo un año corresponden al 5 por ciento del total que se registra en el Cauca, es por este ambiente de muerte y amenazas que ya 10 jurados de votación pidieron ser excluidos de este proceso electoral. Se espera que este domingo sean reemplazados por remanentes, es decir, quienes suplen la función de los jurados titulares.



Campesinos de El Plateado sostuvieron, a su vez, que el Ejército frenó su avanzada en el municipio y en el área rural, desde el pasado primero de octubre. “No entró y no entendemos por qué”, preguntó un labriego.



A lo que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió que pese a que el Ejército tiene la capacidad de ingresar al territorio, no lo ha hecho porque no se quiere poner en riesgo a las comunidades con los enfrentamientos que se presentarían.



“No es que exista una incapacidad del Ejército, como algunos han pretendido mostrar. El Ejército está en las inmediaciones, en toda la periferia del casco urbano, pero se ha venido tratando a través de la mesa de diálogo para que sin confrontaciones el Ejército pueda entrar”, puntualizó Iván Velásquez.



“El deber constitucional es que haya Fuerza Pública en las áreas de votación”, dijo el comandante del Comando Específico del Cauca, brigadier general Federico Mejía.



De acuerdo con el oficial, la misma situación se estaría registrando en localidades, como Balboa, El Tambo y El Patía.



Fue en El Tambo donde el pasado jueves 26 de octubre, la candidata a la alcaldía de esta población Carolina Camargo logró salir ilesa de un atentado con disparos.

CAROLINA BOHÓRQUEZ Y MICHEL ROMOLEROUX

CORRESPONSALES DE EL TIEMPO*Con información de Juan Pablo Rueda