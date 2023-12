'Que tristeza': el árbol de Navidad en la plaza de Girardot que generó burlas en redes

La Navidad es una temporada para celebrar entre familia y amigos, el espíritu de esta importante festividad llega a cada rincón del país y los andenes, plazas, calles, locales y casas se visten de colores.



Muchas autoridades locales destinan dinero para financiar estas obras y alumbrados de la ciudad para que los habitantes disfruten de la festividad.



Sin embargo, para el caso de Girardot, uno de los municipios más importantes del departamento de Cundinamarca, la decoración navideña en la plaza principal dejó mucho de que hablar en redes sociales.



(Además: En vivo | Conozca el estado de las carreteras en Colombia para viajar esta Navidad)

Usuarios en redes sociales compartieron videos de la decoración navideña, donde se puede ver en un árbol de estructura metálica, que no parece llegar ni siquiera a los dos metros de altura, con unos adornos que simulan las hojas y ramas, y en la punta una estrella. Nada más.



El 'arbolito' de Navidad, que se posa en el centro de la Plaza Principal de Girardot, se ilumina en la noche con unas luces, sin embargo, no cuenta con otros detalles que le den color más allá de unos cuatro regalos a un costado.



Esta decoración, que perfectamente podría encajar en cualquier vivienda, tampoco cuenta con otro tipo de adorno navideño en los alrededores, o alumbrado.



(También: ¿Pasado del narcotráfico? Qué hay detrás de tradición de quema de pólvora en Antioquia)



En otro video grabado por un ciudadano, se puede ver cómo una persona se hace al lado de la estructura y compara su estatura. El árbol es mas alto por unos cuantos centímetros.



Las grabaciones compartidas por redes, que tiene música navideña que busca satirizar la decoración del municipio, fueron compartidos por decenas de usuarios. Asimismo, los comentarios alusivos no se hicieron esperar.

"Está más bonito el de mi casa", "estoy más pobre que la decoración navideña de Girardot", "que tristeza", "fuera de chiste, qué le pasó, el año pasado viví allá y estaba gigante", son algunos de los comentarios que cientos de usuarios en redes hicieron a las publicaciones.



Sin embargo, aunque usuarios critican la decoración, hay algunos que defienden el hecho de que no se haya destinado un millonario presupuesto por los adornos, y que también defienden los demás atractivos que ofrece este municipio.

Santiago Andrés Venera Salazar

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO