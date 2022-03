La muerte del jefe del frente décimo de las disidencias de las Farc, alias Arturo o ‘Jerónimo’, así como la ‘Ernesto’, cabecilla político de este mismo grupo, ha generado un ambiente de ‘tranquilidad’ en Arauca, según lo relata el exalcalde de Saravena y hoy candidato a la Cámara, Yesid Lozano.

Junto a estos dos hombres, fueron abatidos otros 21 integrantes de este frente en la vereda El Paisaje, de Puerto Rondón, Arauca.



Lo que deja debilitada esta estructura, que tenía atemorizada a la población, donde se evidenció un masivo desplazamiento entre enero y febrero.



“La desarticulación de ese grupo criminal ha sido importante porque el Estado se puso al frente, acá pasó que les mataron a la cabeza y se desarticuló la ‘familia’. Se ha evidenciado en las actividades porque la seguridad ha mejorado. Ahora sí se ve Fuerza Pública por las vías, por los municipios y se ven menos homicidios”, indicó Lozano.



Este golpe tiene un impacto en las fuerzas de ‘Gentil Duarte’, puesto que tanto el frente 28, bajo el mando de ‘Antonio Medina’, como el frente décimo, que era comandado por ‘Arturo’, son aliados de ‘Duarte’, que intenta sostener el control de lo que antes fue el bloque Oriental de las Farc, de la mano de ‘Iván Mordisco’.



Los frentes 28 y décimo, además, son los que han mantenido por más de un mes enfrentamientos continuos con el Eln y la disidencia ‘Segunda Marquetalia’ en Arauca, en zona de frontera con Venezuela, hecho que ha generado un masivo desplazamiento entre los meses de enero y febrero.



Aunque Yesid resalta que se ha registrado normalidad vial, que antes de la muerte de los disidentes no se veía, también es enfático en recalcar que las familias que debieron salir por este conflicto no han vuelto a sus hogares.



“La gente se está transportando por vía terrestre de forma normal, no ha habido obstáculos, pero Arauca va a tener una reducción amplia en personas que salen a votar porque he recorrido el departamento y por ejemplo en Fortul, de diez casas, seis están desocupadas por el desplazamiento, y en la zona rural hay decenas de fincas vacías”, indica el exalcalde de Saravena.



Según datos del Ejército Nacional, son más de 7.000 hombres que llegaron a reforzar la seguridad del departamento. El último homicidio registrado fue el pasado 3 de marzo, en Arauquita.



