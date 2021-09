‘Mi hijo no pudo cumplir sus metas’: padre de muerto en ataque en Arauca

“Ay mi Juli, tantos momentos hermosos que vivimos juntos. Te amo por siempre mi guerrero. Fuiste el mejor hermano e hijo que Dios nos dio”.



Esas fueron las palabras con las que Gloria Torres Loaiza le rindió un pequeño homenaje a su hermano, el soldado profesional Julián Adolfo, una de las cinco víctimas mortales que dejó un ataque del Eln y las disidencias de las Farc a un grupo de militares en la vereda Juju de Arauquita, Arauca, en la madrugada del sábado.



El ataque contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres n.º 27, de la Fuerza de Tarea Quirón, ocurrió cuando los militares estaban acampando, y también dejó seis más heridos, quienes se encuentran en recuperación.



La familia Torres Loaiza aún no sale del asombro de la noticia de la muerte de su hijo, un muchacho de 28 años que creció en Bugalagrande, en el Valle del Cauca, y se hizo militar con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus seres queridos. Ese era su sueño desde niño.



Éver Torres, padre de Julián Adolfo, contó que una de las metas de su hijo era terminar de construir la casita materna en bahareque de Bugalagrande.

Uniformados heridos Foto: EL TIEMPO

“Yo trabajo administrando una finca en Ibagué –a donde se mudaron buscando un mejor futuro–, y Julián me decía que siendo soldado profesional podía terminar la casita. Estaba ya en la mitad. No tenemos una vivienda digna. En Ibagué se paga arriendo. Por eso, a él le preocupaba la casa”, aseguró el padre.



Y remató, con la voz entrecortada: “Mi hijo tuvo muchas metas y no las pudo cumplir”.



Pero este no solo es el drama de los Torres Loaiza, sino también de otras cuatro familias que hoy lloran a sus seres queridos y ahora solo esperan que les entreguen los cuerpos para darles el último adiós.



Según el presidente de la República, Iván Duque, quien condenó el ataque terrorista, esta operación se planeó desde Venezuela. De hecho, según las Fuerzas Militares, los principales cabecillas del frente de guerra Oriental del Eln y los frentes 10 y 28 de las disidencias de las Farc se encuentran refugiados en Venezuela y desde allí planean acciones terroristas.

“El estado de Apure lo han convertido en su área de retaguardia”, señalaron las autoridades colombianas.



“Esta acción terrorista busca afectar los dispositivos de seguridad establecidos por la Fuerza Pública para brindar protección a la población civil y la infraestructura crítica del Estado”, aseguró el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro.



Las autoridades pusieron en conocimiento de la Fiscalía General lo sucedido, “para que en su competencia se adelanten las investigaciones de rigor”, y se ordenó el fortalecimiento de las operaciones militares, con el fin de desarticular estas estructuras. Por esa razón se fortalecerán las acciones con un componente adicional de inteligencia del Ejército Nacional.



De otro lado, se ordenó que regresen 300 hombres al departamento de Arauca, con el fin de fortalecer el control territorial y los pasos fronterizos no formales.



Tras la muerte de los militares, desde Arauca elevaron una voz de rechazo a este ataque y se convocó una marcha, que se realizará este lunes para pedirles a los violentos que haya paz.



“No queremos más violencia en Arauca. Para ello necesitamos salir a las calles a decirles a los grupos al margen de la ley que cese la violencia y que nos permitan poder seguir trabajando en el desarrollo de nuestro departamento”, aseguró el gobernador José Facundo Castillo. La cita es a las 3 p. m., en el Hospital San Vicente de la capital araucana.

Los cinco militares muertos

Luis Argiro Durango

​

Sargento segundo. Este militar antioqueño nació hace 34 años y se crio en la vereda El Cedral de Ituango, de donde salió para incorporarse al Ejército y ayudar a su familia durante los 14 años que estuvo de servicio. Era casado y padre de una niña de 7 años. También apoyaba a sus seis hermanos y a su mamá.



Julián Torres Loaiza



Soldado profesional oriundo de Bugalagrande, Valle del Cauca, con siete años de servicio. Tenía 28 años de edad y se hizo militar con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus seres queridos. Ese era su sueño desde niño. Una de sus metas era terminar de construir la casita materna de Bugalagrande, en bahareque.



Kevin Enrique Sibaja



Soldado profesional, nacido en Montería, departamento de Córdoba, con más de cuatro años de servicio. El soldado Sibaja solía subir orgulloso fotos de su día a día en el Ejército a sus redes sociales, donde decenas de amigos y familiares se han mostrado compungidos por la temprana partida de este militar.



Jefferson Gamboa



Este soldado profesional tenía 22 años. Decidió incorporarse al Ejército, según relata su familia, desde hace cuatro años para “poder tener un mejor futuro”, pues creció en Buenaventura, en medio de la pobreza y un territorio con necesidades básicas insatisfechas, como el hecho de no tener agua potable durante las 24 horas.



Kebinson Campo



Soldado profesional, originario de Guamal, departamento del Magdalena, con más de 10 años de servicio. Estaba casado con Angie Gaviria Altamar, con quien había conformado una familia. Uno de sus mayores orgullos era pertenecer al Ejército Nacional y solo mostrar fotografías con el uniforme desde que ingresó a la institución.

Redacción EL TIEMPO

CALI, JUSTICIA Y POLÍTICA