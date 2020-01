Gobernador de Arauca dice que el departamento 'no es como lo pintan'

Un informe de la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) da cuenta del poder que tendrían los grupos armados en el departamento de Arauca.



El reporte, titulado ‘Los guerrilleros son la policía: control social y graves abusos por parte de grupos armados ilegales en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure’, documenta crímenes cometidos por los grupos armados ilegales en este territorio y el control que ejercen sobre los pobladores.

Justamente, en las últimas horas, ocurrió un atentado terrorista contra la subestación de Policía en el centro poblado de Betoyes en el municipio de Tame, donde resultaron heridos ocho integrantes del Ejército Nacional.



El gobernador del departamento, José Facundo Castillo Cisneros, rechazó el atentado y le hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los armados: “que este sea el escenario para pedirle a los grupos al margen de la ley para que lleguen a un acuerdo con el Gobierno Nacional y pedirle al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados en La Habana”.

Pese a que se registran hechos que alteran el orden público de la región, el mandatario departamental enfatizó en que Arauca no es "como la pintan".



“Aprovecho el espacio para decirle a todo Colombia que Arauca no es como lo pintan, es un territorio donde se produce muchísimo, por eso necesitamos el llamado a los grupos al margen de la ley de no seguir generando actos de violencia”, dijo Castillo Cisneros.



Al termino de un consejo de seguridad que se desarrolló en Arauca, el Gobernador informó que se enviará un comunicado a la ONG para que corrijan esta información.



"Vamos a enviar una respuesta al informe que ellos presentaron para que corrijan porque es que acá nos están diciendo que aquí los únicos que ejercen el control son los grupos al margen de la ley y eso no es cierto".



