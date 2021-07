Las dos semanas de pesadilla que han vivido en Arauca

Después de 14 días sin energía eléctrica, el viernes volvió la luz a algunos municipios de Arauca.



Sin embargo, la falta del suministro de electricidad no ha sido la única preocupación en este departamento durante las últimas semanas. “Nos cayeron todos los males”, dicen los habitantes de esta región e, incluso, algunos se atreven a afirmar que no tener energía era la afectación menos compleja.



¿Por qué? Las fuertes lluvias que han azotado a Arauca durante los últimos días, y que desencadenaron los problemas de energía, ya dejan más de 20.000 personas afectadas.



A esta situación se suma el crítico momento del covid-19 en la región, pues los casos se habían disparado y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) están por encima del 100 por ciento. Y, por si fuera poco, se registró una masacre.

El comienzo de la crisis

Aunque ya pasó la primera temporada de lluvias en el país, y estamos en un periodo de transición, Arauca ha sufrido fuertes aguaceros durante este mes.



Precisamente fue uno de esos el que desencadenó la emergencia eléctrica, cuando la tarde del domingo 4 de julio las lluvias afectaron la línea de suministro ubicada en el sector de Los Palos, corregimiento de Samoré, de Toledo, en Norte de Santander.



Tras esto comenzó todo un plan de contingencia, de la mano de algunas compañías petroleras para prestar el servicio por unas horas en los siete municipios, donde habitan más de 300.000 personas.

El viernes en la noche se anunció que el servicio estaba al 100 por ciento en Arauca y Arauquita, pero aún faltaban unos detalles para los municipios de Tame, Saravena y Fortul.



Paralelo a esto, las lluvias fueron creciendo, dificultando los trabajos de recuperación de la línea de suministro y, además, provocando inundaciones y obligando a las autoridades a declarar calamidad pública en el departamento.



Hay afectaciones en las vías primarias, secundarias y terciarias, las aguas han arrastrado cinco puentes claves en la comunicación y no hay cómo llegar a Saravena, Fortul y Arauquita.



“Los arroceros y otros productores han perdido gran cantidad de productos debido a que el invierno ha hecho que se desborden los ríos y se han afectado las sabanas de los municipios araucanos y eso hace que ellos estén viviendo una situación muy difícil”, aseguró el gobernador Facundo Castillo en entrevista con EL TIEMPO.



Ríos como el Arauca, Ele, Casanare y Tame presentaron crecientes súbitas que ingresaron a los cascos urbanos.



“La principal causa de las inundaciones es que los ríos se han sedimentado y con las lluvias terminan desbordados. Por estamos trabajando en conseguir unas dragas para el departamento de Arauca. Tenemos un proyecto que asciende a más de 20.000 millones de pesos para conseguir tres dragas y esperamos contar con el apoyo del Gobierno Nacional”, complementó Castillo.



Anderson Gómez, un comerciante del municipio de Saravena, contó que en las últimas dos semanas “les cayeron las siete plagas, como quien dice”.



El hombre, quien tiene una verdulería, reconoce que el departamento no es fácil por problemas históricos, pero que la situación que viven desde hace dos semanas es “muy dura”.

Facebook Twitter Linkedin

Desde el 4 de julio Arauca estaba sin energía eléctrica Foto: Archivo particular

Narró que le tocó botar muchos de sus productos porque no había cómo refrigerarlos y la gente no los recibía por esta misma problemática.



De hecho, contó que hasta ayer al mediodía la luz en Saravena no se había normalizado y seguía siendo racionada.



La situación en este municipio es una de las más críticas, pues la lluvia se llevó uno de los principales puentes. Prácticamente están incomunicados.



Sin embargo, explicó Gómez, no hay escasez de alimentos, pues están ingresando por Tame, aunque el camino es más complicado. Agregó que aún no se han elevado los precios.



“Esto está muy duro. Tristemente en el departamento pasa y es doloroso ver tantas pérdidas. Conozco amigos que perdieron más de 10.000, 20.000 cachamas, la gente del plátano está perdiendo, se lo quieren pagar a precio de huevo”, aseveró el comerciante.



Ciudadanos denuncian que pese a la situación por las inundaciones no se han habilitado refugios y muchas personas están durmiendo en carpas improvisadas que instalan en las calles.



Además, las aguas negras empezaron a devolverse a los barrios de los municipios por el desbordamiento de los ríos.

La situación del covid

Antes de la pandemia del covid-19 el departamento solo contaba con 12 camas de unidades de cuidados Intensivos.



Si bien la capacidad hospitalaria ha mejorado en medio de esta crisis, pues ahora tiene 70 camas, sigue siendo insuficiente.



Los niveles de las UCI llevas varias semanas por encima del 100 por ciento y las personas están teniendo que padecer el virus en su casa.



Incluso, según contaron pobladores de Arauca a este diario, algunos enfermos han tenido que cruzar puentes improvisados para llegar al hospital, teniendo en cuenta que las lluvias afectaron estos pasos.

Facebook Twitter Linkedin

ISA Intercolombia trabajaba que regrese el suministro de energía a Arauca. Foto: ISA Intercolombia

El departamento ha registrado un total de 11.981 casos de covid-19. De estos, 369 fallecieron y hay 66 activos, según los últimos reportes del Instituto Nacional de Salud (INS).



Pese a esto, las autoridades prevén una mejoría en las cifras, que va de la mano con la leve disminución de los casos activos que presenta el país. Esto, en parte gracias a la vacunación, pues con corte al 16 de julio, a las 11:59 p. m., se habían suministrado 102.100 vacunas en el departamento, según el Ministerio de Salud.



Incluso, en Arauca (capital) se levantó el toque de queda; sin embargo, el alcalde Édgar Tovar le pidió a la comunidad no bajar la guardia.



“El cuidado debe venir de nosotros mismos, pero a los que no lo hagan les aplicaremos las respectivas sanciones”, aseguró el alcalde Tovar.

Problemas de seguridad

A todo esto se suman los problemas históricos de orden público del departamento, marcados por la fuerte presencia de la guerrilla del Eln en la región.



Uno de los últimos hechos de violencia que se registró fue el 11 de julio, en el municipio de Cravo Norte.



Sujetos armados dispararon, hasta quitarles la vida, a cuatro hombres, miembros de una misma familia, en zona rural de la vereda El Corozo, a una hora del casco urbano de la población.



