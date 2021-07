Arauca cumple cuatro días sin servicio de energía eléctrica

Desde el domingo 4 de julio miles de personas en el departamento de Arauca se encuentran sin energía tras daños en una de las líneas de transmisión eléctrica.



Desde el primer momento de las afectaciones, que se presentaron por las fuertes lluvias que han azotado a la región en los últimos días, la empresa ISA Intercolombia, encargada de prestar el servicio, informó que trabajan para que regrese la electricidad al departamento.



"Las fuertes lluvias ocasionaron un movimiento de terreno súbito y de gran magnitud que provocó la desestabilización de la infraestructura eléctrica y la caída de vegetación sobre la misma", dijo ISA Intercolombia.



Sin embargo, las condiciones climáticas no han favorecido los trabajos en el sector de Los Palos, corregimiento de Samoré, de Toledo, en Norte de Santander, donde se encuentra la línea.



La compañía informó que se han logrado avances como "la estabilización de las torres adyacentes con el objetivo de evitar un nuevo colapso y daños adicionales a la línea. En este sentido, se liberaron los cables conductores de la torre que perdió su verticalidad y se aseguraron con vientos las demás".



Por ahora se han establecido una serie de planes de contingencia para suministrar energía.



La Gobernación, junto con la compañía SierraCol Energy, emprendieron un plan de contingencia que tiene como propósito proveer de energía a más de 40.000 usuarios de Arauca y Arauquita.



No obstante, informó la Gobernación, interconectar a los municipios de Fortul y Saravena no es posible "debido a que no se cuentan con plantas cercanas que permitan el acceso a fluido".



De otro lado, Tame y Puerto Rondón, según la administración departamental, cuentan con el servicio gracias al apoyo de la empresa Parex, que abastece a más de 18 mil usuarios desde la planta generadora a gas de Termo Capachos.



El municipio de Cravo Norte tiene servicio entre las 6 a. m. y las 11 p. m. gracias a la planta de 300 kilovatios de Enelar Esp.



Todavía no se ha informado una fecha sobre la finalización de los trabajos que permitan en suministro de energía en el departamento.



