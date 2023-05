Aracataca, el municipio conocido como la tierra del Nobel de literatura Gabriel García Márquez, se vio sorprendido el pasado fin de semana por una inusual estrategia del padre Arnaldo Ferreira, párroco de la iglesia San José.



Decidido a alejar a los jóvenes de los problemas y vicios, el sacerdote optó por tomarse las discotecas del pueblo y llevar el mensaje de Dios hasta allí.

"Cosas como estas no son extrañas en esta ciudad donde, como lo ha expresado 'Gabo', todo es posible y puede pasar", manifestó el padre Ferreira, reconociendo la peculiaridad de su acción.



Acompañado por la Policía de Infancia y Adolescencia, el clérigo decidió actuar cuando la juventud no acudía a la iglesia y buscarlos en las calles, parques y, en este caso, en las discotecas.



Durante el pasado fin de semana, el padre Ferreira se unió a las rumbas en los establecimientos nocturnos, pero no solo para participar, sino también para aprovechar el espacio y llevar a cabo oraciones, cantar alabanzas e incluso bailar música tradicional.



"No solo los invitamos a escucharnos y a realizar evangelización, sino que también nos mostramos interesados en compartir sus gustos y el ambiente rumbero, dentro de lo que está sanamente contemplado", indicó el sacerdote.

El padre Arnaldo Ferreira en Aracataca se adentró en las discotecas del pueblo para llevar un mensaje de esperanza a la juventud. El sacerdote está revolucionando la forma de acercar a los jóvenes a la fe. pic.twitter.com/kihvvb2CPG — Roger Urieles (@Rogeruv) May 8, 2023

Arnaldo Ferreira destacó la importancia de tener sacerdotes cercanos a los jóvenes y a la comunidad en general. Por ello, considera fundamental eliminar las barreras existentes y demostrar que, al igual que se dedica tiempo y motivación para disfrutar de las discotecas, también es trascendental buscar a Dios.



"No pretendemos satanizar las discotecas, pero sí hacerles saber a los jóvenes que los excesos son malos y que es necesario no dejarse llevar por los vicios del mundo", manifestó el padre Ferreira.

Jóvenes entusiasmados con la evangelización en discotecas

La visita del sacerdote a las discotecas fue muy bien recibida por los jóvenes, quienes escucharon el mensaje del padre Ferreira y bailaron alabanzas.



"Fue una sorpresa muy grande, pero igualmente lo disfrutamos mucho. De verdad es muy importante no alejarnos de Dios", expresó uno de los jóvenes.



Durante la jornada de evangelización, el padre obsequió micheladas naturales con mango, gaseosa, sal y pimienta. Con esta estrategia, el párroco de la iglesia San José logró impactar a más de 600 jóvenes.



"Estoy seguro de que hemos dejado una semilla que dará frutos. Estas actividades continuarán en todos los rincones de Aracataca", subrayó el sacerdote con entusiasmo.

Padres de jóvenes felices con la iniciativa

Los padres de los jóvenes se mostraron felices con esta estrategia de llegar a sus hijos, valorando el esfuerzo del padre Ferreira por acercarlos a la fe y alejarlos de los vicios y problemas que pueden afectar su desarrollo.



Las familias reconocieron la importancia de tener un líder religioso comprometido y dispuesto a adaptarse a los tiempos y gustos de la juventud.



"Es maravilloso ver cómo el padre Ferreira se preocupa por nuestros hijos y busca maneras innovadoras de acercarlos a la Iglesia. Agradecemos su dedicación y compromiso", comentó uno de los padres.

Otras opiniones por la jornada

El hecho ha generado todo tipo de reacciones. Foto: José Manuel Polo

La iniciativa del padre Arnaldo Ferreira ha despertado el interés de otras comunidades y generado un debate en torno a la forma en que la iglesia puede conectarse con las nuevas generaciones.



Algunos críticos argumentan que esta estrategia podría trivializar la fe y diluir el mensaje religioso, mientras que otros la consideran una manera efectiva de llegar a los jóvenes en su propio entorno.



Ante las críticas, el padre Ferreira reafirmó su compromiso de llevar la evangelización a todos los rincones de Aracataca, respetando los límites establecidos y asegurando que la intención no es promover el consumo desmedido o la permisividad, sino más bien mostrar a los jóvenes que la fe puede ser parte de sus vidas sin necesidad de alejarse por completo de su entorno social.



"Estamos conscientes de que la fe no puede ser impuesta, sino que debe ser vivida y compartida. Queremos ser una presencia amorosa y comprensiva en la vida de los jóvenes, brindándoles un espacio seguro donde puedan reflexionar, expresarse y encontrar respuestas a sus inquietudes", afirmó el padre Ferreira.



La experiencia del padre Arnaldo Ferreira en las discotecas de Aracataca ha dejado una huella profunda en los jóvenes que participaron en esta singular forma de evangelización. Algunos de ellos han expresado su interés por acercarse más a la Iglesia y explorar su espiritualidad de una manera más activa.



“Esta iniciativa ha demostrado que, cuando se abren nuevos canales de comunicación y se adaptan las estrategias de evangelización, es posible establecer un diálogo fructífero con los jóvenes y guiarlos hacia un camino de valores y espiritualidad”, sostuvo el sacerdote.



El padre Ferreira se ha convertido en un ejemplo inspirador para otros líderes religiosos que buscan acercarse a la juventud de manera auténtica y relevante.



Su valiente acción en las discotecas de Aracataca ha despertado una reflexión profunda sobre cómo la iglesia puede adaptarse a los tiempos actuales sin comprometer su mensaje fundamental.

