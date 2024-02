Aquarela será demolida por empresa que implosionó Space en Medellín y puente Chirajara

Este miércoles 28 de febrero inicia la demolición del edificio Aquarela en Cartagena, según anunció la semana pasada Juan David Correa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia.



Edurbe, empresa adscrita al Distrito de Cartagena, será la responsable del desmonte de la mole, y para ello contrató, a su vez, a la empresa caleña Atila, recordada por tumbar las torres paisas de Space en solo 6 segundos, y más de 60 implosiones exitosas en los últimos años en Colombia.



Torre de Aquarela en Cartagena, enero del 2024 Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

El país recuerda las implosiones de las torres Space y el edificio Continental Towers en Medellín. Atila, la empresa detrás de esas intervenciones será la encargada de desmontar la torre de Aquarela en Cartagena.



El valor del desmonte de la mole es de $11.897.368.355 pesos colombianos, con un plazo de ejecución de seis meses.



La firma caleña es reconocida internacionalmente por haber demolido 68 estructuras de alta complejidad en los últimos años.



La operación contempla la demolición de 619 metros cuadrados de estructura mediante el uso de máquinas de corte con hilo diamantado, métodos manuales y herramientas livianas.





En 2018, Atila implosionó exitosamente la pila C del puente de Chirajara en la vía al Llano, donde meses antes por un desplome estructural murieron nueve obreros.



Tras el éxito con la intervención en el conjunto residencial Space, en el puente Chirajara y otras demoliciones clave, Atila se encargó en 2022 de la implosión del deteriorado edificio Continental Towers en Medellín, construido por Lérida CDO, misma constructora de Space.



“Contratamos a Atila porque son una empresa que lleva 30 años en el mercado de las demoliciones y no han tenido algún problema en alguna de sus intervenciones, como por ejemplo Space, Continental Towers o los edificios Mónaco y Bernavento en Medellín. Es una firma que brinda confiabilidad, garantías y confianza por su idoneidad, capacidad y experiencia reconocida, y las herramientas eléctricas, tecnológicas e ingenieriles que utilizan, siempre propiciando la seguridad de los trabajadores, del entorno y de los vecinos de cada propiedad”, puntualizó Fanny Guerrero, gerente de Edurbe.



La decisión de optar por la demolición piso a piso en lugar de la implosión se tomó debido a mayores riesgos asociados con esta última técnica.



“Estamos satisfechos por hacer un proceso de selección en el que encontramos la empresa con mayor idoneidad del mercado en este tipo de demoliciones, con relación a defender nuestro patrimonio cultural e histórico, y preservar la seguridad del Castillo San Felipe y de las viviendas aledañas a Aquarela. Esta compañía no ha tenido reclamos de las empresas aseguradoras y cuenta con el respaldo gubernamental en sus proyectos”, recalcó Guerrero.

La polémica Torre de 'Aquarela' en Cartagena. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Ahora las partes alistan el cronograma para socializarlo con la sociedad, especialmente los vecinos de los barrios Paseo Bolívar, Torices, Chambacú, El Espinal y Pie del Cerro, aledaños al proyecto y en donde sus habitantes conocerán todas las garantías de seguridad, movilidad y preservación medioambiental del proyecto.



"El método elegido de desmonte piso a piso garantizará que no se afecten los servicios públicos ni se romperán vidrios ni habrá sismicidad. Además, disponer el mejor mecanismo de gestión de los escombros. Ya Atila tiene toda la información, planos y cálculos que se tienen, y se espera que el 28 de febrero, tras la Inspección de Policía asegurar el lugar, hagan todas las evaluaciones estructurales y de riesgo del edificio”, dijo Fanny Guerrero Maya.

*Con información del Distrito de Cartagena