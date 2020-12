'Aquarela': por tutela no pueden demoler polémica torre en Cartagena

Pese a que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, ha dicho que "la caída de la polémica torre de 'Aquarela' es inminente", un juez de la República acaba de rechazar las primeras cartas del Ministerio Público para tumbar la obra, que amenaza la declaratoria patrimonial de Cartagena.



El Tribunal Administrativo de Bolívar rechazó por improcedente la Acción de Tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual el Ministerio Público pretendía la demolición de la primera torre del proyecto 'Aquarela Multifamiliar VIS', ubicado en el barrio Torices de Cartagena, a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas: La joya patrimonial de la Ciudad Heroica.

La obra, que fue edificada en un barrio donde según el POT se autorizan máximo 7 pisos, levantó una mole de 33 plantas.



De acuerdo con la sentencia, el Ministerio Público no puede pretender emplear la vía de tutela para ventilar asuntos que corresponden a los jueces de la República o a la autoridad policiva.



La sentencia destaca que la Procuraduría General de la Nación no acreditó la existencia de un riesgo inminente para la vida e integridad de los cartageneros y que el estudio adelantado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, al margen de los procesos legales, no concluye que el edificio represente riesgo de colapso, como en su momento lo aseguraron el jefe del Ministerio Público y la ministra de Cultura.



La Torre de 'Aquarela' se levanta a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Este proceso se inició con la solicitud formulada por el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, que buscaba se ordenara al Distrito proceder a la demolición total e inmediata de la edificación, con fundamento en el presunto incumplimiento de Promotora Calle 47 S.A.S. de la orden de restitución del espacio público.



Esta orden había sido emitida por la inspección de policía número 2 de Cartagena de Indias en 2018.



'Aquarela' invade 619 metros de espacio público y tiene la orden para restitución de dicho espacio, la cual nunca cumplió.



La Procuraduría alegó que el proyecto presentaba riesgo de colapso ocasionado por presunto incumplimiento de la norma de sismo resistencia NSR – 10.



Sin embargo, jueces de la República concluyeron, con fundamento en las pruebas que se aportaron al expediente, que no existe evidencia a partir de la cual se pueda afirmar que la primera torre del proyecto Aquarela Multifamiliar esté en riesgo de colapso inminente y no existe amenaza a la vida e integridad personal de los vecinos de la obra.







