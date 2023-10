Triatleta se le mide al reto de construir cien parques para combatir la violencia

Con el firme propósito de combatir la violencia e impulsar proyectos sociales, Nicolás Gallardo decidió asumir el reto de construir y reacondicionar 100 parques si llega a ganar la gobernación de San Andrés.



Esto significa que cada barrio de la isla tenga al menos un escenario deportivo en el que puedan desarrollar torneos durante todo el año e incentivar nuevos talentos juveniles.



"Por 100 parques no me refiero a parques infantiles, me refiero a escenarios de alto nivel para la práctica del deporte y la actividad física. Es apostar a recuperar escenarios como el Coliseo Rosado, el Polideportivo en Natania, la Pista de Patinaje, el Guangaro, entre otros", detalló Gallardo, quien es aspirante con el respaldo de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático.



Uno de los principales objetivos del aspirante, quien también es triatleta y participante continuo en competiciones deportivas de atletismo, es que los sectores más vulnerables y donde se presentan los índices más altos de inseguridad en el archipiélago, como es el caso de Morris Landing, tengan escenarios deportivos a la altura.



"Nuestra apuesta a largo plazo es que seamos sede de los Juegos Nacionales, un evento que sería un gran dinamizador de nuestra economía", agregó Gallardo.

Cabe mencionar que el candidato es uno de lo que lidera la intención de voto según la reciente encuesta de Invamer.

