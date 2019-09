Pereira, en deuda en la gestión de residuos sólidos y recicladores

Aunque el año pasado, la administración municipal de Pereira firmó una carta de intención de cooperación con la Asociación de Municipios de Holanda, VNG International, para el manejo de residuos sólidos y el fortalecimiento de las organizaciones de recicladores de oficio, la ciudad “está en pañales” en este aspecto.

Este medio conoció un documento elaborado por los representantes de VNGi en Pereira que da cuenta de algunos avances del municipio en esta materia pero resalta los grandes retos que tiene por delante.



Según datos de VNGi, en Pereira solamente se aprovecha entre el 2 y el 4 por ciento de los residuos sólidos, frente a un promedio nacional del 8 por ciento. De hecho, otras ciudades intermedias del país están mejor que la capital de Risaralda en este aspecto.



¿Entonces a dónde van a parar los residuos sólidos que produce los cerca de 470 mil habitantes de Pereira? La respuesta es a un relleno sanitario –de carácter regional- que, además, le queda una vida útil de nueve años. Paradójicamente, según VNGi, en Pereira se podría aprovechar el 50,22 por ciento de los residuos sólidos.

El objetivo de la cooperación entre VNGi y la Alcaldía de Pereira es desarrollar un laboratorio de ciudad que permita una discusión constructiva entre el gobierno nacional, el gobierno local, las organizaciones de recicladores y el sector empresarial para convertir a Pereira en una ciudad ejemplar en materia de manejo integral de residuos sólidos, con inclusión social, cultura ciudadana y rasgos de sostenibilidad.



Sin embargo, se ha avanzado poco en este aspecto y muestra de ello es que, como lo recalca la Asociación de Municipios de Holanda, “la mayoría de los residuos aprovechables domésticos suelen ser depositados en el relleno sanitario. Además, no se tratan o aprovechan los residuos orgánicos, estos son dispuestos igualmente en el relleno sanitario”.



Con respecto al relleno sanitario La Glorita, al que le quedan nueve años de vida útil, hasta el 2028, VNGi señaló que es apremiante iniciar procesos de planificación y diseño de un nuevo sitio de disposición final.



En el 2018, en La Glorita se dispusieron 288 mil toneladas de residuos provenientes de 21 municipios de los departamentos de Risaralda, Quindío, Norte del Valle del Cauca y Caldas. Pereira dispuso 156 mil toneladas (el 54 por ciento). Como prestación, el municipio de Pereira recibe alrededor de 300 millones anuales por conceptos de regionalización, proveniente de los pagos realizados por los prestadores del servicio de aseo (recolección y transporte) de los otros municipios.



Acerca de los recicladores de oficio de Pereira, que son 1.333, 633 pertenecen a alguna organización (independientemente si están o no en proceso de formalización) y 700 no están asociados a ninguna. Además, a pesar de que la Alcaldía, a través del Pgris (Plan de gestión integral de residuos sólidos) generó las condiciones necesarias para que las iniciativas de organización y gestión se desarrollen y crezcan, los índices de formalización en la ciudad permanecen bajos. Tan solo 117 recicladores, el 9 por ciento, se encuentra en proceso de formalización, en alguna de las organizaciones de recicladores de oficio autorizadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



