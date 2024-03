Mototaxismo, un fenómeno que deja más muertos cada año y que las 'apps' han expandido

La denuncia de la periodista y presentadora radial Laura Sarmiento ha puesto en evidencia una problemática que poco a poco crece en el país entre la ciudadanía que ahora utiliza aplicaciones de movilidad para desplazarse en motocicletas.



Según la denuncia de la comunicadora, el 16 de febrero se movilizaba en una moto solicitada a través de la plataforma Didi cuando sufrió un grave accidente de tránsito en la avenida calle 80.



Lo complejo del asunto es que no se llevan registros de cuando los accidentes se dan durante servicios de motociclistas por aplicación. Lo que hace difícil el seguimiento de las autoridades.

Sarmiento asegura que el conductor la dejó en plena calle y huyó, y que “es falso que (Didi) se esté haciendo cargo de las cosas”, respecto a los costos médicos.



La comunicadora estuvo en un delicado estado de salud tras el siniestro vial y su familia denuncia que el conductor de la motocicleta transitaba a alta velocidad.

El 27 de febrero, en una vía de Medellín, un siniestro vial acabó con la vida de Isabela García Martínez, de 20 años.



El hecho ocurrió a las 6:30 de la tarde en la avenida Guayabal, cuando la joven iba como parrillera en una moto. De acuerdo con versiones preliminares, la joven también habría solicitado un servicio de moto por una aplicación móvil.



El siniestro vial ocurrió en Guayabal.

Cuando el motociclista transitaba por la mencionada vía, habría perdido el control y colisionó con otra motocicleta. Isabela llevó la peor parte al caer en la vía por la que transitaba una tractomula arrollándola y causándole la muerte.



El conductor de la moto resultó ileso, mientras que el otro motociclista involucrado resultó herido. García Martínez era oriunda de Entrerríos, fue estudiante en el colegio Monseñor Ernesto Gómez Echeverri y estudiaba derecho en la Universidad de Envigado.



Según el Observatorio de Movilidad de Medellín, con corte al 28 de febrero, un total de 31 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito relacionados con motocicletas.

Según el Observatorio de Movilidad de Medellín, con corte al 28 de febrero, un total de 31 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito relacionados con motocicletas.



Para el mismo periodo de 2023 los casos registrados llegaron a los 24.



La Secretaría de Movilidad aseguró que se desconoce cuántos de estos casos podrían obedecer a servicios solicitados por aplicaciones y, por ahora, no adelanta operativos exclusivos contra plataformas o quienes prestan el servicio.

En Cali, por ejemplo, entre el primero de enero y el 25 de febrero de este 2024, al menos una moto ha estado involucrada en un total de 447 siniestros con lesionados

La accidentalidad en motos sigue creciendo. En Cali, por ejemplo, entre el primero de enero y el 25 de febrero de este 2024, al menos una moto ha estado involucrada en un total de 447 siniestros con lesionados, con un aumento de 57 casos con heridos con respecto al mismo período de 2023.



En cuanto a las víctimas fatales ocurridas en este mismo lapso, la Secretaría reportó 17 muertes. Pero, según esta dependencia, hubo nueve casos menos frente al mismo período del año pasado.



Sin embargo, no son usuales las muertes de quienes solicitan servicio de motos como mototaxi, motocarro, motorratón o piratas en la ciudad.



El secretario de Movilidad de Cali, Wílmer Tabares, manifestó que siguen los operativos contra el transporte informal, dejando más de 50 motocicletas inmovilizadas por llevar parrillero hombre mayor de 14 años, debido a la restricción.



“Pero lo otro, sobre accidentes en moto por solicitar un transporte irregular es muy complicado, la gente se presta y no informa, pero cuando una moto tiene parrillero automáticamente procedemos en esos casos”, reiteró el funcionario.

En Barranquilla, en lo que va corrido del año se han presentado ocho víctimas fatales y 130 heridos por accidentes en motos.

El uso de aplicaciones en Cali y en el departamento es más frecuente para solicitar carros particulares que prestan el servicio informal de transporte y no motocicletas.



Mientras tanto, en Barranquilla, en lo que va corrido del año se han presentado ocho víctimas fatales y 130 heridos por accidentes en motos.



Desde la Secretaría de Transito aseguran que diariamente realizan operativos de control y aseguran que a la fecha no se han identificado accidentes relacionados con el uso de aplicaciones móviles para la prestación del servicio de transporte de pasajeros.



La seccional de Tránsito y Transporte indicó que no se hacen controles a este tipo de servicio porque técnicamente no se presta en la ciudad a través de esas aplicaciones, sino por mototaxistas tradicionales.

Redacción NACIÓN