Discapacitados del Cesar logran conformar sus propios negocios

Ana Fuentes, una aprendiz con discapacidad visual, ha podido salir adelante con su pequeña panadería, un propósito que se trazó luego de culminar los ciclos formativos de emprendimiento inclusivo que lidera la Gobernación del Cesar.

“El tacto, la audición, el olfato y el gusto me ayudaron mucho en estas capacitaciones. Tenía claro que si no ponía de mi parte, no podía salir adelante con esta idea de negocio. Un nuevo mundo de conocimientos y de relaciones sociales que se abrieron para mi a través de esta oportunidad”, dice complacida Fuentes.



La iniciativa hace parte de la estrategia productiva para conformar microempresas por parte de la población con discapacidad.



“Este proceso se hizo articulando esfuerzos con el Sena, que se encargó de formar a este colectivo e instruirlo hasta la conformación de asociaciones para que luego puedan recibir el apoyo gubernamental”, dijo Ingris Mojica Martínez, asesora de la política social de la Gobernación.



En esta oportunidad, 150 personas en condición de discapacidad e igual número de cuidadores se han beneficiado de este proyecto que se viene aplicando con éxito en 20 municipios, a los cuales se les han entregado 120 unidades productivas para la conformación de sus microempresas en diferentes sectores de la economía.



“Estamos cumpliendo metas en torno a la generación de ingresos y eso nos da un parte de satisfacción. El Gobernador y la Primera Dama se han esforzado en capacitarlos en varios oficios. Muchos se han especializado en panadería y repostería. La Administración Departamental les entregó las herramientas adecuadas para las áreas de producción y punto de venta, entre ellos un amasador, un refrigerador, una cortadora, una mesa de amasar y otros elementos que complementan su proyecto de negocio”, recalcó la funcionaria.



La población en condición de discapacidad del Cesar la conforman cerca de 58.000 personas, de las cuales han sido caracterizadas 38.000 y la inclusión es de 20.000.



Son personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva y síndrome de Down, quienes han venido recibiendo elementos de apoyo como sillas de ruedas, coches neurológico tanto para adultos como para niños, gafas y otros servicios que les ayudan a un mejor vivir.

LUDYS OVALLE J.

Especial para EL TIEMPO

Valledupar