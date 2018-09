‘Aplicaremos la licitación pública a contratos en Cartagena’, Pereira

“Es muy poco e tiempo el que estaré al frente y recibo la ciudad en una situación compleja, pero voy con objetivos muy claros: la superación de la pobreza, la reactivación económica, y recuperar la confianza de la gente en instituciones, son os temas que nos ocuparan”, señaló Pedrito Tomás Pereira Caballero, recién elegido alcalde de Cartagena, por el presidente de la República, Iván Duque.

El ex congresista conservador también ocupo los cargos de personero y concejal de Cartagena, y será el mandatario número 11 en los últimos 10 años en la mayor crisis de interinidad administrativa de la Ciudad Heroica.



“Hay que tener una política pública clara y contundente en temas de seguridad y convivencia, porque esta es una ciudad de muchos eventos donde hay congresos todos los fines de semana que copan fuerza pública, pero no por ello vamos a dejar sin vigilancia el resto de la ciudad, por eso vamos a trabajar con todos los organismos”, agregó Pereira.



El nuevo burgomaestre de la Ciudad Heroica es abogado de la Universidad de Cartagena, y tiene estudios de magister en Gobierno Municipal con la Universidad Externado de Colombia; además se especializó en derecho público en la Universidad Santo Tomas. Además, en la Universidad Libre realizó una especialización en derecho administrativo, así como una docena de seminarios.



“No vengo a dividir, sino, a sumar. Le llegó la hora a Cartagena, de superar la polarización, trabajando unidos para alcanzar los grandes retos y desafíos que tenemos que afrontar. Como demócrata, me corresponde sacar adelante el programa de Gobierno que en las recientes elecciones obtuvo el apoyo mayoritario de los cartageneros”, señaló Pereira.



En cuanto a la polémica empresa del estado Edurbe, criticada por los incumplimientos en decenas de obras por toda la ciudad y contrataciones irregulares, Pereira dijo “asumimos un compromiso de total transparencia no solo con presidencia de la República sino con nuestro pueblo cartagenero. En cuanto a lo que ya esté contratado vamos a estar muy atentos de su ejecución, y lo que se necesite contratar para el futuro será estrictamente lo necesario y bajo todas las normas establecidas de contratación y transparencia: aplicaremos la licitación pública a la contratación en Cartagena y todo basado en el principio de Colombia compra eficiente’”, agregó.



El nuevo alcalde de los cartageneros también prometió ponerle el pecho a la explotación sexual en la ciudad. “Hay que fortalecer el control riguroso en lo legal como hoteles y hostales y el respaldo total a los operativos de Policía y Fiscalía, porque no podemos permitir que se violente a nuestros niños y un llamado a esas personas que tienen sus apartamentos, sin violar el derecho a la propiedad privada, que busquemos la forma de regular, no se le puede entregar las llaves a cualquier persona”, sumó el nuevo mandatario.



El Jefe de Estado delegó a la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, como veedora y supervisora de los compromisos adquiridos por nuevo mandatario de los cartageneros, con el objetivo de garantizar una administración eficiente, transparente y de cara a la ciudadanía por los próximos 15 meses, que durará el funcionario en el cargo.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas