Enfermera que aplicó vacuna vacía podría ser retirada del cargo

La institución prestadora de salud Corporación Mi IPS reconoció el error humano de la trabajadora de la salud que, en el primer 'pinchazo', no le aplicó la dosis contra el covid-19 al ciudadano Emiliano Parrado, en Villavicencio, pero también señaló que la misma vacunadora subsanó el error cometido.



En un comunicado a la opinión pública la IPS señaló que iniciaron las indagaciones pertinentes, recopilando la versión de la trabajadora de la salud que aplicó el biológico, de la familiar que acompañó al usuario, los testimonios de otras personas que estuvieron presentes durante la intervención y otros elementos probatorios para esclarecer los hechos y contribuir en las investigaciones que se adelanten al respecto.



La secretaria de Salud de la ciudad, Tanya Cortés, aseguró que en la mañana de este martes iniciará la investigación correspondiente, con una visita al lugar para establecer el procedimiento que se llevó a cabo, conocer la auditoría interna que debe adelantar la IPS, así como a escuchar las diferentes partes involucradas en el caso.



Con base en esas evidencias, dijo Cortes, se va a generar un reporte para la Secretaría de Salud del Meta, que es la entidad que habilita los servicios de vacunación. Aún cuando dijo que las primeras versiones apuntan a que “no se manejó estrictamente la administración de un medicamento, en este caso de una vacuna que requiere toda la concentración de la persona”.



Adelantó que podrían retirar a la trabajadora que pudo haber cometido el error, mientras se define todo lo que sucedió, pero en principio esa es una decisión responsabilidad de la IPS.

La Corporación Mi IPS señaló que, como parte de un protocolo transparente con los usuarios y sus acompañantes, se permitió la grabación del procedimiento de inmunización e igualmente el ingreso de un acompañante durante todo el proceso de atención, a quien también se le enseña cada uno de los pasos en la ruta diseñada, desde el ingreso hasta la salida de la institución.



Contó que “la trabajadora de la salud que vacunó al señor Emiliano Parrado explicó el procedimiento a la acompañante, sabiendo que estaba siendo grabado como parte de los protocolos explicados anteriormente. “En dicha grabación, expuso la jeringa vacía y el biológico por separado y, acto seguido, realizó la punción con la jeringa vacía, sin caer en la cuenta de que no había envasado la vacuna”.



Y la trabajadora misma se percató del error cometido y manifiesta al usuario y a su familiar que no había realizado el procedimiento de forma adecuada. Luego de explicar el incidente, solicita autorización para llevar a cabo una nueva punción, con el biológico envasado.



Finalmente, sostienen el comunicado de la IPS, la acompañante del usuario, “como quedó expreso en la atención brindada, aceptó las disculpas manifestadas por la vacunadora y autorizó que nuevamente se realice el protocolo, esta vez administrando la vacuna de forma correcta”.



La IPS "ofrece excusas al usuario y a su familia por el altercado, producto de un error humano, y manifiesta su compromiso de aportar todos los elementos probatorios recolectados, por si alguna autoridad los solicita”.



Finalmente, la secretaria de Salud de Villavicencio expresó que es importante motivar a la gente a vacunarse y que este caso excepcional, que le pudo ocurrir a una vacunadora, como ser humano, e invitó a la comunidad para que no se desestimule por una situación particular.





