Por escasez de camas de UCI, piden no abrir el turismo en Quindío

Pese a las solicitudes que el gremio del turismo en el Quindío le ha enviado al Gobierno Nacional para que autorice un plan piloto de reapertura de hoteles, parques temáticos, restaurantes y demás sitios en el departamento, el diputado Luis Carlos Serna advirtió que "es absurdo y no se justifica que se esté pensando en abrir un territorio al turismo sin contar con las garantías para enfrentar esta crisis’’.

El diputado expresó que, aunque algunas entidades han solicitado la reactivación de manera inmediata del turismo, esto no debería autorizarse teniendo en cuenta que el departamento no cuenta con una infraestructura hospitalaria robusta.



"Salento no tiene hospital sino un puesto de salud, no tiene UCI y así están todos los municipios de nuestro departamento. Armenia, que es la capital, tampoco cuenta con suficientes camas’’, indicó Serna

La curva de contagio en el Quindío ha tenido un comportamiento mucho menor al esperado por las autoridades y expertos. Actualmente hay un total de 204 casos positivos históricos y una recuperación del 73 por ciento. Hay 53 casos activos del virus en el departamento y seis personas fallecieron.



Quindío es el departamento que tiene las cifras más bajas de la región y esto podría estar relacionado con la cantidad de pruebas que se practican diariamente. En Risaralda se han tomado unas 17.540 pruebas y en Caldas unas 10.000, mientras que en Quindío unas 5.124 a la fecha.



Para Serna, las cifras se han mantenido bajas pues el Quindío no cuenta con un laboratorio para procesar las muestras tomadas. ‘’Hay una desinformación, no es el número de casos que nos presentan hoy, tenemos un retraso de unos 15 días en los resultados de las pruebas. Somos uno de los muy pocos departamentos que no tiene un laboratorio para realizar pruebas para covid-19’’, añadió.



La secretaria de Salud del Quindío, Yenni Trujillo, le salió al paso a este tema e informó que la adecuación del laboratorio departamental de salud pública ‘’ya está en proceso administrativo".



La funcionar indicó que los recursos ya fueron adjudicados para dos laboratorios del Quindío y se van a realizar las pruebas de PCR allí. Informó que están en licitación, proceso que tarda unos 45 días más.



Trujillo destacó que solo hay dos pacientes en UCI en el Quindío.Se trata de dos personas a las que aún no se les ha confirmado el diagnóstico de covid-19.



"No podemos bajar la guardia porque el departamento tiene pocas UCI, 45 unidades y de estas hay ocho asignadas solo para covid en el hospital San Juan de Dios, que es nuestra primera ruta. Si se desborda la capacidad instalada nos toca usar para covid-19 el resto de la UCI’’, añadió.



La semana pasada se conoció el decreto 053 de julio de 2020 de la Alcaldía de Salento, el cual permite el ingreso de turistas o visitantes que se dirigen a los establecimientos que iniciaron el plan piloto de activación económica, pero la Cámara de Comercio de Armenia solicitó que este municipio inicie la apertura de sus fronteras pues los empresarios están muy afectados por la crisis.



El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada Reveiz, informó que el 91 por ciento de la estructura empresarial de Salento depende del turismo.



"Estamos viendo que con ese cierre que tiene el municipio, hay un efecto casi a la totalidad de los empresarios’’, indicó.



