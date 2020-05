En 35 municipios del Eje Cafetero esperan reactivar la economía

Algunos municipios del Eje Cafetero retomarían sus actividades productivas al encontrarse libres de contagios de covid-19. Todo esto, claro está, con las garantías de bioseguridad para evitar el contagio y cerrando sus fronteras pese a que muchos de estos lugares son de vocación turística.

En toda la región, serían cerca de 35 municipios de los 53 que hay en total en el Eje Cafetero los que se denominan ahora como municipios no covid, pues hasta el momento, tras dos meses del primer contagio en el país, no registran casos.



Por ejemplo, el municipio de Buenavista, en Quindío, comenzará con un simulacro para observar el comportamiento de las personas luego de la cuarentena.



El alcalde de esta localidad, Alexis Gómez, dijo que “vamos a sacar a las personas a las calles de manera ordenada y planeada, esto lo podemos hacer porque no tenemos covid, esta propuesta ha sido concertada con el gobernador del Quindío. Hoy vamos a realizar una desinfección entre las 5:00 y 8:00 a. m. y los niños van a salir un rato a las calles, pero sin que se agrupen, con controles por parte de funcionarios”, dijo.



En Quindío, los municipios que podrían hacer parte de este listado serían Salento, Pijao, Córdoba, Génova, Buenavista y Quimbaya.



El mandatario del municipio de Córdoba, Jhon Pacheco, dijo que pese a que no tienen contagios del nuevo coronavirus, “debemos ser muy cuidados porque sí nos preocupa que nos empiece a llegar gente de otros lados. Nosotros estamos tomando las medidas de ir abriendo el comercio como panaderías, papelerías y algunos restaurantes, pero vamos a ser muy estrictos”.



Mientras tanto, el alcalde de Pijao, Juan Camilo Pinzón, señaló que ya radicó la solicitud ante el Ministerio del Interior para que les autorice la reapertura de algunas actividades económicas “por la preocupación de muchos comerciantes por la afectación que han tenido como los que tienen negocios de ropa o papelerías”.

Pijao, en Quindío, ya radicó solicitud para dar apertura al comercio.

El alcalde de Génova, Jorge Iván Osorio, Jorge Iván Osorio expresó que todo se definirá en una reunión con el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, “para manejar el mismo lenguaje en la planeación de esta contingencia, como lo hemos venido haciendo”.



Salento, que ha sido uno de los municipios más afectados, pues depende en un 98 por ciento del turismo, es uno de los municipios que también permanece a la espera de esta reapertura gradual, aunque esto signifique continuar sin generar ingresos, pues sin turistas los ingresos seguirían estancados.



“Con el dolor en el alma cancelamos las reservas para hoteles porque nos da pánico, si el sistema de salud colapsó en otros países, cómo será en un municipio como el nuestro, de sexta categoría, por eso se cerró el municipio y no se permite el ingreso de nadie”, señaló la secretaria de Desarrollo Económico de Salento, Leidy Juliana Toro.



Por ahora, se busca reactivar la agricultura en esta población, pues el turismo seguirá suspendido hasta nueva orden.

Esperan los decretos

En el caso de Caldas, hasta este miércoles de los 27 municipios 16 continúan sin contagios. Algunas localidades como Supía, Palestina y Riosucio ya habían retomado labores por tener su movimiento económico mayor en la manofactura y la construcción. Ahora, otros alcaldes contemplan empezar con la reactivación económica en cuanto estén firmados los decretos. Tal es el caso de Salamina.



“Para nosotros es muy importante este anuncio, y en cuanto nos sea posible iniciaremos con la apertura de locales tipo floristerías, zapaterías y papelerías. Sin embargo, hay otro sector que está haciendo propuestas de apertura, como es el caso de los gimnasios, lo vamos a contemplar”, dijo el alcalde Juan Pablo Ospina.



Esta es una propuesta ambiciosa, reconoce el mandatario, pero asegura que si logran presentar protocolos claros, sería posible. “Han planteado aislamiento de máquinas a 1.5 metros de distancia, uso de alcohol y un máximo de 5 personas por gimnasio en el mismo momento. No lo descartamos porque hace parte del deporte y la lúdica que también ayuda a sobrellevar la situación”, añadió.

Autoridades realizan labores de limpieza de puentes y espacios peatonales en Manizales, pese a que la capital de Caldas aún registra casos. Foto: John Jairo Bonilla

Lo que sí tendrá apertura desde el próximo lunes, sería la movilidad interveredal, una posibilidad importante para los campesinos de la zona, conocida como una de las grandes productoras de aguacate en esta zona del país. “Las fronteras seguirán cerradas teniendo algunas excepciones para la línea abastecedora y los exportadores de aguacate”, precisó.



Ya en el municipio se habían retomado gradualmente algunos sectores de acuerdo con lo aprobado por el Presidente. Se reactivaron ya las obras de la planta de beneficio animal y paulatinamente la construcción de tres importantes vías que son las conexiones de Salamina con Pácora, La Merced y el corregimiento de San Félix, que emplean a 500 personas.



Los municipios de la zona centro y occidente que al momento presentan casos son Manizales, Chinchiná y Villamaría, Viterbo (dos recuperados), Risaralda, Anserma (recuperado) y Marmato. Al otro costado del departamento, zona oriental, los positivos y más recientes casos están en Samaná, La Dorada (18 recuperados), Norcasia y Marquetalia.



Por su parte, en Risaralda, solo Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal no podrían reabrir puertas de dichos sectores comerciales, pues son los que cuentan con casos de covid- 19.



Hasta el momento, el gobernador de Risaralda, Víctor Tamayo, no se ha pronunciado sobre cómo se hará esta reapertura de municipios no covid.

