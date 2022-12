El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, han permitido un nuevo impulso en la integración social y económica de la región. Y de acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, hay un aumento positivo en el movimiento comercial fronterizo.



Tras siete años y cuatro meses los habitantes de la frontera con Venezuela podrán circular de manera libre en vehículos particulares y de transporte público. Aunque el pasado 26 de septiembre se dio la apertura, esta solo contempló el tránsito de vehículos de carga.



Es por eso que el anuncio de apertura total de la frontera tiene un condimento especial, y es la inauguración del puente internacional Tienditas, conformado por dos puentes con tres carriles por sentido y un puente peatonal de unos 10 metros de ancho.



La construcción de este paso fronterizo inició en 2014 y culminó dos años después, pero debido al cierre de frontera el puente no fue inaugurado. En 2019 fue epicentro del concierto ‘Venezuela Aid Live’, que finalizó con la quema de ayuda humanitaria que iba a ser ingresada a territorio venezolano.



Víctor Bautista, secretario de fronteras y cooperación internacional de Norte de Santander, indicó que durante los últimos días se han adelantado avances en la logística previa al próximo domingo 1 de enero, día en que se habilitará el paso fronterizo.



“Es el puente que mejor infraestructura tiene. Es positivo que este paso fronterizo se integre a un sistema de frontera abierta donde los cuatro puentes funcionen. Esperamos que la frontera regrese a la normalidad, que no volvamos a hablar de corredores humanitarios, ni de temas excepcionales”, afirmó Bautista.



Dentro de los preparativos de las autoridades colombianas, se tiene previsto que a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), se concrete un cierre del perímetro del puente internacional Tienditas.



“El objetivo es que el uso del espacio público sea estricto y no se parezca a la condición actual de La Parada (Villa del Rosario). Se ha solicitado un encerramiento absoluto”, agregó.



Esta petición es compartida por el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, quien teme que el caos y el desorden ocasionado por vendedores ambulantes y conductores informales, se apoderen de las vías contiguas al puente internacional.



“Hemos propuesto un espacio especial de acceso con los controles de seguridad requeridos y aspiramos que del lado venezolano ocurra lo mismo. Que el puente Tienditas opere para el comercio internacional de la manera más segura posible”, afirmó Yáñez.



Esta medida ha sido respaldada por los gremios de Norte de Santander, quienes insisten en que el acceso a las plataformas aduaneras y el paso sobre los puentes debe hacerse de manera ágil.



“La apertura de la frontera se dio de manera progresiva, pronto estaremos hablando de la apertura total. Esto merece todo el reconocimiento porque vamos a recuperar la economía de la región y las familias binacionales se están volviendo a reencontrar”, señaló el líder gremial Carlos José Manzano.



No obstante, cientos de cucuteños indagan las condiciones de las autoridades de ambos países. Temas como la presentación de documentos, pico y placa para vehículos y los horarios para cruzar los puentes, aún son inciertos.



“Los anuncios los dan días antes y no lo hacen con tiempo, nos gustaría saber si se podrá ir a echar gasolina, si los niños seguirán teniendo los buses para ir a estudiar a Cúcuta”, precisó Armando Rozo, quien reside en Ureña.



De acuerdo con Víctor Bautista, la apertura debe ir acompañada de un criterio de reciprocidad entre ambos gobiernos, con el propósito de unificar criterios que beneficien a la población fronteriza.



“En los próximos días se tomarán decisiones conjuntas para definir temas como el abastecimiento de combustible, las áreas de rodamiento de vehículos y el análisis de la congestión que existe en el área metropolitana de Cúcuta”, expresó el funcionario.



Con la apertura de Tienditas y el puente La Unión, en Puerto Santander; se espera una reducción en el contrabando y el cierre de trochas en la frontera, como lo solicitó el presidente Petro el pasado 27 de octubre.



“Esperamos que con la apertura total haya una evaluación y podamos entender si esa solicitud del presidente se está cumpliendo o se empieza a cumplir, entendiendo que todos los puentes van a estar funcionando y no habrá excusa para que continúe el comercio ilegal en las trochas”, dijo Bautista.



Por ahora, los comerciantes en Cúcuta esperan un alto número de compradores para el primer trimestre del 2023. De igual manera, la capital nortesantandereana registra un auge en la construcción de estaciones de gasolina, lo que tendría relación con un posible incremento en la demanda de combustible por la llegada de vehículos desde el país vecino.

