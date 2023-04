De manera sorpresiva apareció en la casa de uno de sus hijos, en el municipio de Maicao, el profesor Eduardo Diazgranados Márquez, luego de permanecer dos años y siete meses secuestrado.



Sus familiares no daban crédito a lo que estaban viviendo, puesto que durante todo este tiempo no tuvieron noticias suyas, ni contacto con sus captores, por lo que las esperanzas de que estuviera con vida comenzaban a desaparecer.



Las autoridades ya le habían dado estatus de desaparecido, puesto que no se tenían indicios de su vida, ni detalles que permitieran avanzar sobre el caso.

Comió bastante chivo durante su cautiverio

A pesar de haberse ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos, por información que permitiera establecer su paradero y el de sus captores.



Apareció la tarde de este lunes, un poco más delgado, desorientado y como en estado de shock, por lo que sus familiares decidieron trasladarlo a una clínica para realizarle un chequeo completo que permita conocer su estado de salud, teniendo en cuenta que sufre de diabetes.



Poco a poco, la noticia se fue regando y varios de sus hijos que se encontraban por fuera de la ciudad, comenzaron a alistar sus maletas para viajar a su encuentro y recobrar con abrazos el tiempo que estuvo ausente.



Su esposa Olga Mora, ha indicado que está bastante bien y desorientado debido a que donde se encontraba no tenía ninguna clase de comunicación, por lo que esperan que una vez terminen de realizarle sus chequeos pueda dar declaraciones a los medios de comunicación y narrar su experiencia.



Una de las personas que tuvo contacto con Diazgranados, aseguró que le expresó que había comido bastante chivo durante su cautiverio, por lo que se podría pensar que durante su cautiverio permaneció en La Guaira.

Hasta la clínica llegaron el alcalde de Maicao Mohamad Dasuki, el secretario de Gobierno, miembros de la Fiscalía y del Gaula Militar y de Policía, para confirmar la noticia y conocer sus primeras impresiones.



“La información que alcanzamos a conocer es que a él lo dejaron libre en una zona urbana conocida como el bombeo y agarró una mototaxi para llegar a la casa, uno de los hijos lo vio y se sorprendió porque nadie esperaba eso después de dos años y medio”, indicó el alcalde.



El mandatario envío un mensaje a sus captores, “no pueden seguir libres y vamos con todo el peso de la ley contra ellos”.



Realizaba labores de consulta previa para un parque eólico cuando lo secuestraron



Diazgranados Márquez, fungía como director social para la empresa multinacional Renovatio Group Limited, realizando labores como enlace de la multinacional y las comunidades indígenas para la instalación de un parque eólico en los municipios de Maicao y Uribia.

Eduardo es filósofo y reconocido artista plástico, exdirector de la Casa de la Cultura de Maicao

Su secuestro se produjo el pasado 4 de septiembre de 2020 en el corregimiento de Limoncito, zona rural de Maicao, en cercanías del Cerro de la Teta, cuando regresaba junto a dos personas de reunirse con las comunidades indígenas.



Minutos antes habían estado realizando labores de consulta previa en una comunidad wayú para el desarrollo de un parque eólico en zona rural de Maicao.



En esa oportunidad miembros del Gaula Militar de La Guajira y tropas del Ejército lograron rescatar a su compañero de labores, el ingeniero José de los Santos Ramírez y a Diomedes Galván, ambos de origen wayú.



Eduardo es un filósofo y reconocido artista plástico, exdirector de la Casa de la Cultura de Maicao, nacido en Santa Marta y radicado desde hace más de 20 años en La Guajira.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha