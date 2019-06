Tres muertos y un desterrado tras salir panfleto en Tierralta, Córdoba

El sábado pasado circuló en las calles de Tierralta, Córdoba, un panfleto, supuestamente, proveniente de las autodefensas gaitanistas de Colombia que amenazó de muerte al líder campesino Albeiro Begambre y dio un ultimátum para que los invasores de cuatro predios privados desalojaran las tierras.

El líder comunal, miembro de la Fundación Cordobexia, que lucha por la restitución de derechos de la clase campesina del sur del departamento y Secretario Técnico del Consejo de Paz y Derechos Humanos, tuvo que salir de la zona y permanece escondido en un lugar no precisado por sus compañeros.



Entretanto, tres personas miembros de las familias invasoras han sido asesinadas entre el domingo y el martes, después de la aparición del panfleto amenazante.



El caso activó las alarmas entre la comunidad por lo que consideran el recrudecimiento de la violencia que en el pasado arropó a Tierralta, que igualmente sirvió de escenario de diálogos entre el gobierno y las autodefensas.



La Policía en Córdoba desestima la veracidad del panfleto. Así lo dejó entrever el subcomandante de la Policía en ese departamento coronel Juan Corvacho, quien aseguró que los trabajos de inteligencia en conjunto con la Fiscalía demuestran que el origen del documento es incierto, pero que no corresponde a la autoría de las llamadas autodefensas gaitanistas o clan del golfo.



"Luego de un análisis al documento, realizado en conjunto por los investigadores de la Fiscalía y las unidades de Inteligencia de la Policía, se logró establecer que el panfleto difundido no fue elaborado por las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC", asegura el oficial.



Sin embargo, de manera preventiva fue activada la ruta de protección para las personas que aparecen con nombres propios en la amenaza, especialmente para Begambre.



"Esta persona fue trasladada para cumplir toda la ruta de protección, se le recibió la denuncia pública y con base en eso se le hizo la gestión para que de una vez la Unidad Nacional de Protección, UNP, realice el estudio de seguridad pertinente", agregó Corvacho.



Aseguró que de acuerdo con los resultados de riesgo que obtenga la UNP, se establecerá si este caso en particular requiere de la activación de un esquema especial de seguridad.



"También acompañamos al señor Begambre hasta la Defensoría del Pueblo para que denuncie los hechos acontecidos. Actualmente se le está brindando un acompañamiento permanente", sostuvo el oficial.



Según los datos revelados por la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, desde el año 2016 hasta la fecha han sido asesinados 31 líderes sociales, de los cuales tres muertes han ocurrido en lo que va del mandato del presidente Iván Duque.



Cabe recordar, que en el sur de Córdoba se libra una guerra por el control del negocio de narcotráfico por causa de la puja que el clan del golfo sostiene contra los caparrapos, que tendrían alianzas con disidencias del frente 18 de las Farc.



En cuanto a las tres personas asesinadas en hechos distintos pero que guardan relación con las invasiones que se presentan en Tierralta, las autoridades no han revelado detalles de la investigación.

GUDILFREDO AVENDAÑO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

MONTERÍA.