Apareció con vida Yenni Alexandra Higuera Casallas, la mujer cuyo hijo fue encontrado muerto en la playa de Buritaca, en zona rural de Santa Marta.



Los familiares, sin dar muchos detalles, le confirmaron a EL TIEMPO que la enfermera habría salido de la capital del Magdalena y regresado por sus propios medios a Bogotá, que es su ciudad de origen y residencia.



Indicaron que Yenni Higuera está bien físicamente y que su caso quedó en manos de un abogado que ya se trasladó a Santa Marta para representarla ante las autoridades.



Por su parte, Edwin Guerrero, padre del niño, agregó que con la aparición de su expareja espera que se aclare lo que pasó y se haga justicia. "Ya mi hijo está muerto y nada lo va a cambiar. Ya lo único que me queda como papá es saber por qué Yenni actuó de esa forma. No entiendo cómo su corazón le dio para dejarlo ahí tirado e irse", indicó el hombre.



Sobre la manera como se encuentra la mujer, dijo que tuvo información de una amiga que se encuentra recluida en una clínica mental por un trastorno que presenta.



"Me dicen que ella no está bien psicológicamente. Que luce desorientada y bastante mal. Pero en realidad no sé realmente lo que está pasando por su cabeza", sostuvo Edwin.



El padre también informó que los restos mortales de su hijo se los entregaron el pasado jueves, tras conocerse los resultados de la prueba de ADN que confirmaron plenamente el parentesco. "El sábado el niño llegó a Bogotá y lo sepultamos al día siguiente. Fue un momento muy duro porque no esperé despedirme tan pronto de mi hijo, que gozaba de buena salud y era muy alegre", añadió.



Igualmente, Guerrero contó que de acuerdo a los resultados de los exámenes forenses practicados por Medicina Legal; el niño murió por asfixia por inmersión.



Cabe indicar que el bebé de 15 meses apareció muerto en la playa de Buritaca el pasado 4 de abril. Desde entonces, su madre Yenni Alexandra Higuera Casallas, era buscada por su familia y las autoridades.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv