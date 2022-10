Este jueves se conoció un video en el que un grupo de subversivos con prendas alusivas a las disidencias de las Farc anuncian el inicio de una serie de controles de tránsito para evitar la circulación de vehículos que no cuenten con los documentos de ley.



De acuerdo con los testimonios de los habitantes del Catatumbo, algunos controles ilegales se estarían realizando en zona rural de Ocaña y Convención. Sin embargo, la "medida" aplicaría para los 11 municipios de la subregión del Catatumbo, Norte de Santander.



Uno de los voceros del grupo armado precisó en el video que cada conductor deberá mostrar la tarjeta de propiedad del vehículo. El mensaje mantiene en alerta al gremio de transportadores del Catatumbo, quienes temen que sus vehículos puedan ser retenidos o incinerados por las disidencias.

No es justo que nos dañen el trabajo diario y hagan controles que no les corresponden. Todos saben que en estos pueblos hay muchos carros y motos robados

"La gente casi no está viajando por la ola invernal, y ahora salen menos con estos rumores de las requisas de la guerrilla. No es justo que nos dañen el trabajo diario y hagan controles que no les corresponden. Todos saben que en estos pueblos hay muchos carros y motos robados", dijo un conductor que cubre la ruta Ocaña - El Tarra.



No es la primera vez que las disidencias intentan desafiar a la Fuerza Pública en el Catatumbo, durante el último año han realizado patrullajes diurnos y nocturnos en las calles de Tibú, y hace unas semanas obsequiaron flores a la comunidad con motivo del día del amor y la amistad.



El pasado 27 de septiembre, una volqueta fue incinerada en el sector de Agualasal, en el municipio de El Zulia. Las autoridades presumen que ‘Los Pelusos’ serían los responsables. Asimismo, el Eln ha hecho sepelios en plena vía pública.



La Policía de Norte de Santander informó que durante el último fin de semana han realizado operativos en las vías de acceso al municipio de Convención, con el propósito de "contrarrestar los hechos de sangre y fortalecer la seguridad y convivencia".



