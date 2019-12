Aparecen fotos inéditas antes de que joven fuera arrollada en Cholón

EL TIEMPO obtuvo en exclusiva las fotos previas a la muerte de Valentina González, la joven estudiante de psicología que murió el pasado fin de semana en el balneario de Cholón en Cartagena.

Las fotos hacen parte de las pruebas que tienen los familiares de Valentina para demostrar que la joven murió estando en la superficie del mar, sobre un flotador, y no haciendo snorkel o buceo de superficie, como inicialmente dijo la Capitanía de Puerto de Cartagena, con base en el testimonio de bañistas y lancheros raizales que atendieron la emergencia.



Las primeras versiones sobre la muerte de la joven de 21 años daban cuenta de que ella se encontraba practicando careteo, motivo por el cual el capitán de la nave que la embistió con la hélice no la habría visto.

Valentina tenía 21 años y estaba realizando sus prácticas de sicología. Foto: Instagram @valentinagonzalezm

“Ella nunca se sumergió. Y todo el tiempo estuvo sobre un flotador al igual que su compañero. En las pruebas que tenemos también se evidencia cómo la bahía de Cholón ese día estaba a reventar de yates y lanchas y cómo, sin señalización, los bañistas nadan al lado de las embarcaciones. Vamos a demandar al Estado, porque esta muerte por negligencia, inoperancia y falta de autoridad no puede quedar impune”, dice Rafael Pacheco Vega, abogado de la familia de Valentina.



En las fotos que obtuvo este diario y que fueron suministradas al abogado de la familia por la pareja de la joven y otros testigos de esa tarde trágica, se ve el momento en el que el cuerpo fue sacado del agua, y atado al pie derecho de la víctima aún está el salvavidas.



En otra foto, una selfie de una amiga de la pareja, se ve a Valentina y a su novio en la superficie del mar con flotadores, y rodeados de embarcaciones.



“Podemos demostrar que ella no murió en ninguna zona apartada como han dicho, sino en medio del desorden de las lanchas”, agrega Pacheco Vega.

Cholón no es apta para el Snórkel

En el mismo sentido se refirió Aura Cenzato, de la Asociación de Vecinos de Cholón. “En Cholón las aguas no son aptas para el careteo porque no es una zona rica en manglares y con la llegada de tantas lanchas y la contaminación hasta los peces se fueron, allá no hay nada que ver bajo el mar”, dice explicó.



Según ella, que además es propietaria del hotel Barú, ubicado en la playa frente a donde se produjo el accidente, al parecer la corriente arrastró a la joven, sobre el flotador, hasta el canal de acceso y allí se pudo presentar el accidente.



La Asociación de vecinos de Cholón recuerda que en los últimos 16 meses se ha presentado al menos 6 accidentes en esta bahía debido a la alta afluencia de yates, veleros y lanchas.



“Tenemos conocimiento de al menos 3 casos de choques de jetsky y tres casos más de bañistas que fueron heridos por naves de motos”, recuerda Cenzato.



No obstante, pese a que esta semana inicia la temporada más alta de vacaciones en Cartagena que va del 15 de diciembre al 30 de enero de 2020, las autoridades no prometen medidas inmediatas.



“Vamos a mejorar la infraestructura de esta zona y a mejorar la señalización marítima, con una demarcación clara a la que pueden tener acceso las embarcaciones y otra zona reservada para los bañistas”, dijo en Cartagena el viceministro de Industria y Turismo, Julián Guerrero Orozco.



El funcionario aseguró que no será posible tener lista la señalización para bañistas y navegantes en estas vacaciones de diciembre y año nuevo.



“Las autoridades deben intervenir de inmediato con señalización, presencia constante de la capitanía de puerto y Armada, porque la Armada viene a atender casos puntuales y se va, pero no hay una presencia permanente”, agrega Cenzato.



Los vecinos de este paraíso piden mayor rigor por parte de la Dirección Marítima, Dimar, y Parques Nacionales Naturales de Colombia, pues pese a que Cholón está en área de parques nacionales, no parece tener dolientes en la entidad.



“El otro problema grave acá es la contaminación. Ahora, en temporada alta, llegan hasta 70 yates, veleros y botes repletos de gente. Las autoridades deben controlar el ingreso de lanchas y de turistas y definir y señalizar con boyas, cuanto antes, un área de tránsito de naves y otra para bañistas”, suma la directiva de la Asociación de vecinos de Cholón.



José Gertrudis Valencia Quintana, el hombre que conducía el yate Experiensea, que arrolló a Valentina González Medina y segó su vida, sigue libre; al igual que siguen libres los agresores en Cholón de Diana Cepeda, de 22 años, quien hace año y medio casi pierde su pierna izquierda, hoy inmóvil, luego de ser herida con la hélice de una lancha; Judith González Terán y Daniela Vuelvas., también embestidas por yates y lanchas en medio del caos de Cholón, el balneario más apetecido del Caribe colombiano.

JOHN MONTAÑO

Corresponsal de EL TIEMPO

CARTAGENA

En Twitter: @PilotodeCometas