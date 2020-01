Con dificultades amaneció este jueves el tráfico vehicular en la vía que une a los municipios de Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío) luego del deslizamiento de tierra ocurrido en cercanías del alto de La Línea.

La Secretaría de Gestión del Riesgo en Tolima señaló que hacia las 6 de la mañana se presentó un deslizamiento de tierra a la altura del sitio La Paloma, unos kilómetros adelante de Cajamarca, una región de alta montaña donde abundan las lluvias.

El derrumbe dejó vehículos atrapados con 2 personas heridas que fueron trasladadas en ambulancia al Hospital de Cajamarca.



"Las personas atrapadas fueron auxiliadas por los organismos de socorro y llevadas al Hospital, donde son atendidas y están fuera de peligro", señaló la Secretaría de Gestión del Riesgo.

Los carros involucrados en el hecho quedaron destruidos. Foto: Cortesía

Conductores de buses y tractomulas que pasaban por el lugar, afirmaron que fue "horrible, pues la montaña se nos vino encima".

#EnVideo | Derrumbe en Alto de La Línea deja dos heridos y carros atrapados. Video: Cortesíahttps://t.co/oTMS3tAq8r pic.twitter.com/W09wHA6Psb — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) January 30, 2020

"Yo me tiré de la mula y gracias a Dios no me pasó nada, pero la verdad es que da miedo atravesar estas montañas tan inestables, pues aquí llueve mucho", dijo uno de los conductores.

El derrumbe se registró cerca de La Paloma y los heridos fueron trasladados a un centro asistencial. Foto: Cortesía

Algunos usuarios de esta vía también agregaron que los 2 vehículos atrapados por el derrumbe quedaron "inservibles y convertidos en chatarra", y que "los ocupantes se salvaron de puro milagro".



La emergencia es atendida con maquinaria pesada que remueve toneladas de tierra y piedra y se espera que el paso sea restablecido en horas de la mañana.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ