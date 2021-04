Días de apagones en Cartagena y Bolívar por trabajos de Afinia

Para optimizar la infraestructura eléctrica en Cartagena y otros municipios de Bolívar, Afinia ha programado las siguientes actividades:

Lunes, 19 de abril

Continuarán las actividades en el circuito Ternera 7 desde las 7:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Estarán sin servicio los barrios: San José de Los Campanos, Huellas de Uribe, sector Malibú del Parque Heredia.



Se llevarán a cabo labores preventivas en redes del circuito Gambote 4 desde las 8:45 a.m. hasta las 5:00 p.m., tiempo en el que permanecerán sin fluido eléctricos los corregimientos de San Basilio de Palenque, Malagana, vereda Labucaraman, jurisdicción de Mahates.



Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., técnicos de Afinia estarán realizando mantenimiento preventivo en el circuito Ternera 2 impactando a los residentes del barrio El Recreo, Villa Estadio, veredas Los Naranjos, Los Cerritos, Maparapá en Turbaco.



Martes, 20 de abril

Continuarán los trabajos en el circuito Ternera 2 desde las 8:15 a.m. hasta las 3:30 p.m. por lo que estarán sin energía los residentes de la Urbanización El Zapote en Turbaco.



Se desarrollará mantenimiento preventivo en el circuito Bayunca 1 desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio los barrios Villa Barraza, El Redentor y la vereda Chiri Coco en Santa Rosa de Lima.



Se suspenderá el servicio de energía en la zona urbana de San Juan Nepomuceno para facilitar labores de instalación de postes y otras adecuaciones en el circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.



Para ejecutar actividades de mejora sobre el circuito Ternera 3 se suspenderá el fluido eléctrico de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. entre las calles 24 y 26 desde la carrera 81 a la 83 en el barrio San Fernando, sector Los Ciruelos de Cartagena.



Afinia instala nuevas redes y postes Foto: Archivo particular

Miércoles, 21 de abril

Se instalarán nuevas redes y postes desde las 7:30 a.m. hasta las 4:50 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio los residentes de la variante a Mamonal sector El Chorro. En Turbana los barrios: El Cementerio, San Fernando, La Victoria, Barrio Abajo, Las Flores y la cantera Simaco sector Tres Marías en Turbaco.



Para adecuar estructuras y redes del circuito Bayunca 2 se interrumpirá el servicio de 8:15 a.m. a 4:00 p.m., en la Carretera La Cordialidad, Santa Catalina, Colorado Viejo, Arroyo Grande, Loma Arena, Pueblo Nuevo y Galerazamba.



Se realizarán adecuaciones en el circuito Marialabaja 2 desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., tiempo en el que estará sin servicio el corregimiento de El Níspero en Marialabaja.



Cartagena

