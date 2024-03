Temen bloqueo en vía de Pasto a Tumaco, el 6 de marzo, dejando incomunicado al litoral

Ante la falta de docentes y personal administrativo, un resguardo indígena del pueblo awá anunció que va a bloquear la vía que de Tumaco conduce a Pasto, este miércoles 6 de marzo. De ser así, toda la costa Pacífica de Nariño quedaría completamente aislada del interior del departamento.

Al aislamiento por vía terrestre que también sufriría el puerto de Tumaco, se suma el que hace tres semanas se registra en la vía Junín – Barbacoas, que ha dejado sin ninguna posibilidad de comunicación a tres municipios del triángulo del Telembí, lo que ha ocasionado millonarias pérdidas económicas en la región.



El resguardo indígena Gran Sábalo, ubicado en el municipio de Barbacoas, informó que la crisis afecta a la institución educativa Indígena Técnica Agroambiental Bilingüe Awá, en la cual se educan alrededor de 500 estudiantes.



Allí señalaron que la vía de hecho que va a tomar obedece “a la falta de respuesta por parte de la secretaría de Educación departamental en atender las necesidades de la comunidad educativa en cuanto a nombramiento de docentes y personal administrativo”.



Pero además el plantel educativo enfrenta otra problemática más, relacionada con la falta de conductores para los buses escolares, al igual que requiere la construcción de nuevas aulas escolares.



Estas deficiencias según la revelación de la autoridad indígena “ha conllevado a múltiples consecuencias, entre ellas la deserción escolar y hacinamiento, imposibilitando de esta manera el libre ejercicio del derecho a la educación”.



Para tratar de resolver las inquietudes en la materia tanto el secretario de Educación Departamental como el alcalde de Barbacoas, fueron convocados a una reunión este martes 5 de marzo.



“Exigimos el nombramiento de docentes avalados por el resguardo más no reubicación, debido a que desde la Secretaría de Educación nos enviaron una lista con dos docentes, pero estos no cumplen con el perfil que requiere la institución educativa”, agregó.



Se puso en conocimiento que “en caso de no llegar a ningún tipo de acuerdo, la autoridad tradicional indígena, padres de familia y comunidad educativa proceden a tomar vías de hecho”.



El bloqueo a la vía al mar en Nariño sería a partir de las 8:00 de la mañana de este miércoles 6 de marzo, en el sector del Predio Verde, a la altura del corregimiento El Diviso.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO