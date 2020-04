Quindianos piden ayuda para salir de Brasil por temor a coronavirus

Desde hace dos años, Sandra Patricia Botero vive con su esposo, su hija, su yerno y sus dos nietos de 5 y 3 años, en Manaos, en Amazonas, Brasil, sin embargo por estos días le está pidiendo al gobierno colombiano que le brinde una ayuda a ella y a sus parientes para salir del país mas grande de Suramérica, ya que temen por sus vidas y ya no cuentan con recursos para su supervivencia en la pandemia de covid -19.

La mujer que vivía en Armenia, asegura que pese a que el Gobierno de Brasil no ha decretado el aislamiento preventivo ni la cuarentena, ella y su familia decidieron aislarse para evitar el contagio de la enfermedad. “Nosotros trabajamos de forma independiente y al ver la situación decidimos estar en casa, llevamos 17 días sin salir y no tenemos ayuda de nadie, y más que una ayuda económica lo que solicitamos es que si el gobierno colombiano nos ayude a regresar al país, me preocupan los dos niños y aquí la salud está muy complicada, en esta zona no hay respiradores”, dijo la mujer a este diario.



La quindiana agregó que “mi llamado es a que no nos desamparen, no tenemos a nadie aquí, estamos muy angustiados de ver esta situación. Pregunté en el Consulado a ver si nos podían dar alguna ayuda pero nos dijeron que no. La situación está muy crítica y yo no tengo cómo salir a sustentarme porque no nos podemos exponer al virus. Estamos desesperados”.

La canciller colombiana Claudia Blum dijo hace unos días a través de sus redes sociales que “hemos consolidado un censo de los connacionales que estando temporalmente en el exterior y no alcanzaron a regresar y necesitan apoyo para su subsistencia en cada lugar”.



Y señaló que se encontraron 2.568 colombianos en otros países que no alcanzaron a salir de los países donde estaban. Y que además la Cancillería ayudó a 3.196 connacionales (que estaban de turismo o viajes de negocios) a regresar a Colombia.



“Con base en este censo, en el Gobierno estamos definiendo unos recursos para enviarlos a los consulados y embajadas. Daremos prioridad a personas mas vulnerables como adultos mayores, discapacitados, embarazadas, personas con niños, entre otros”.



El mayor temor de Botero es que se sienten más expuestos al virus en Brasil pues “la gente no ha tomado conciencia de que esto es un problema grave de salud pública. No hemos podido pagar el arriendo aquí porque ese dinero lo usamos para comprar alimentos. No estamos trabajando ni recibiendo dinero de ninguna especie. Por eso estoy pidiendo una ayuda para regresar a mi país”.

De otra parte, los países del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) acordaron facilitar las repatriaciones y realizar una búsqueda conjunta de financiamiento para enfrentar la expansión del coronavirus, informó un comunicado del bloque emitido en Chile.



Durante una videoconferencia, los líderes de los países del Prosur se reunieron encabezados por el mandatario chileno Sebastián Piñera -que lleva la presidencia pro tempore desde marzo de 2019- para evaluar las acciones desplegadas y coordinar nuevos esfuerzos regionales contra el coronavirus que en América Latina ya causó 1.188 muertes y 33.819 contagiados. En el encuentro de esta jornada “se acordó profundizar la coordinación de los distintos países para tener una colaboración efectiva, trabajar en la repatriación de nacionales, la exploración conjunta de fuentes de financiamiento y la compra de equipos e insumos para enfrentar la pandemia”, indicó el comunicado.

​

El 16 de marzo pasado, los líderes del Prosur sostuvieron una primera videoconferencia en la que decidieron proteger sus fronteras de manera conjunta, compartir la información que tengan en base a la experiencia de cada país con el coronavirus y aumentar la capacidad de diagnósticos. Prosur está conformado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO - ARMENIA

AFP