Anla no continuará con licencia de piloto de ‘fracking’ en Santander

A través de un comunicado, firmado por Josefina Helena Sánchez Cuervo, subdirectora de evaluación y seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se le acaba de informar a Ecopetrol que no podrán continuar con el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental para el piloto de ‘fracking’ en Santander.

El 23 de marzo del 2018, la Anla dio inicio al trámite administrativo de evaluación de la licencia solicitada por Ecopetrol el pasado 21 de marzo del 2018 para las actividades de exploración de hidrocarburos en yacimientos convencionales y no convencionales, en el área del proyecto denominado 'Área de perforación exploratoria Guane – A', del convenio de explotación Magdalena Medio, localizado en los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches, en Santander.



En la comunicación, la Anla enfatiza que estando en curso del trámite administrativo de dicha evaluación de la licencia ambiental, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 3004 de 20131 y la Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014 que contempla las normas contentivas de los requerimientos, procedimientos y postulados mínimos que la experiencia, la técnica y la investigación científica en el país ha identificado y previsto para la ejecución de actividades extractivas en yacimientos no convencionales.

Por lo tanto, la Anla no podrá continuar con el proceso porque no cuenta con normativa técnica que le permita contrastar las medidas de manejo que deben ser incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental, “no podría determinar si es viable o no el otorgamiento de la licencia ambiental requerida para los nuevos proyectos de yacimientos no convencionales”, enfatizan en el comunicado.



Finalmente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales reitera la imposibilidad de continuar con el tramite hasta que no haya una normativa aplicable, “hasta tanto la regulación técnica vigente aplicable a los yacimientos no convencionales o la que llegara a expedirse, permita dar continuidad a la referida solicitud de evaluación de licenciamiento ambiental en el marco del principio de desarrollo sostenible”.



