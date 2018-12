El Carrasco tendría otro derrumbe y eso obligaría a cerrarlo: Anla

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) advirtió la posibilidad de que haya un nuevo derrumbe de basuras en el relleno sanitario El Carrasco, e insistió en que se debe encontrar un nuevo sitio para disponer las basuras de Bucaramanga.



Sin embargo, la Alcaldía de Bucaramanga sostuvo que es imposible cumplir con la sentencia que ordena el cierre del sitio en enero de 2019, debido a que no existirían otras alternativas en materia económica ni social.

Durante una reunión entre la autoridad ambiental y los alcaldes de los 16 municipios que hacen uso del relleno, Sandra Carmona, jefe del grupo técnico de la Anla, sostuvo que “si bien hay mejoría en aspectos, si no se maneja adecuadamente la estabilidad del sitio tenemos potencialmente otro deslizamiento en el corto plazo y eso es un problema para todos”.



Manuel Francisco Azuero, alcalde encargado de Bucaramanga, señaló que una de las razones por las cuales se imposibilita cerrar el relleno el próximo mes, es que hay unas inversiones en el marco de una emergencia sanitaria vigente hasta septiembre de 2020, con las que se busca ampliar la capacidad del relleno.

“Si no se siguiera utilizando el relleno en el marco de la emergencia habría un daño fiscal que no tendría justificación social, económica y jurídica. Y lo otro es que no estamos disponiendo de manera irresponsable sino con todo el rigor técnico”, dijo Azuero.



BUCARAMANGA