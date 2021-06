Animalistas insisten en políticas más incluyentes en Santa Marta

Las fundaciones y colectivos defensores de animales de Santa Marta y Bogotá denunciaron que en por lo menos 15 puntos de la capital del Magdalena han sido convertidos en botadores de gatos y perros vivos.



En estos lugares, que son normalmente parques y el polideportivo de la ciudad, actualmente son atendidos más de 400 animales domésticos, por parte de voluntarios que les llevan comida y jornadas veterinarias.



Sin embargo, con el paso de los días el número crece y cada vez se vuelve más difícil garantizarles la alimentación y su bienestar.



Por esa razón, animalistas como Jenny Bogoyá criticaron una vez más la falta de cultura de las personas que dejan tirados en la calle a gatos y perros y acrecientan esta problemática.



“La gente bota animales en el Polideportivo creyendo que porque le dan comida allí están bien, pero muchos de ellos están muriendo por desnutrición y otras enfermedades”, expresó la animalista.



De hecho, recientemente la Fundación Por Amor A Rocky, gestionó el traslado de alrededor de 120 animales desde Santa Marta a Bogotá, para ubicarlos en albergues temporales, no obstante, la solución que se requiere es mucho más integral.



Bogoyá insiste en la necesidad de que en Santa Marta se mejoren las políticas públicas de animales por parte del Distrito y se atienda oportunamente la sobrepoblación existente.



Al respecto, el secretario de Gobierno de Santa Marta, Marcelino K’david, aseguró que ya hay diseñada una estrategia de intervención para asistir a estos animales abandonados.



“Adelantamos jornadas de alimentación y también se están haciendo esterilizaciones a perros y gatos, siguiendo las directrices de la alcaldesa, Virna Johnson”, detalló el funcionario.



La meta de la Alcaldía a corto plazo es la de completar dos mil esterilización y posteriormente determinar otras actuaciones.



No obstante, a los compromisos expresados por el secretario de Gobierno, los animalistas, aseguran que no es suficiente y que hacen acciones más contundentes para garantizar el bienestar de los animales en condición de abandono en Santa Marta.



En lo que corresponde a las esterilizaciones, consideran que se requieren por lo menos 11.000 esterilizaciones a perros y gatos.



Igualmente recomiendan se haga un uso más eficiente de los recursos del Distrito, cuyo presupuesto para este tema es de $500 millones.



K’David insistió en que dichos dineros son invertidos no solo en alimentación y esterilización, sino también en campañas de sensibilización con las personas para que se sumen al cuidado y protección de los animales.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

