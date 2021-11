Denuncian consumo de carne de gato en parque de Santa Marta

Grupos para la preservación de los derechos de los animales han denunciado que en el parque Sesquicentenario, de Santa Marta, habitantes de calle presumiblemente estarían cazando gatos para comérselos.

El señor sacó lo que parece ser la piel de un gato y lo que presumiblemente son los restos de un perro FACEBOOK

Según manifiestan los activistas, dos personas en condición de calle habrían capturado a un gato y, delante de la mirada de algunos transeúntes, sacaron un cuchillo y decidieron despellejar al felino el pasado jueves 25 de noviembre.



Si bien no han sido confirmadas las versiones del consumo de la carne de este animal, lo cierto es que la Policía judicial de la ciudad encontró pieles de lo que presumiblemente es un gato y otro animal doméstico aún sin identificar.



Los responsables están identificados por medio de fotografías de una animalista de la Fundación Rescatando Huellitas, quien se acercó al lugar de los hechos a inspeccionar si las versiones otorgadas por las denuncias de la población eran ciertas.



Momento en que los presuntos responsables del hecho despellejan al gato en plena vía pública de Santa Marta. Foto: Cortesía Beatriz Beltrán

Al llegar al sitio, se percató de la presencia de los dos implicados, quienes seguían despellejando al animal sobre una losa de cartón, según versiones de activistas para EL TIEMPO.



“En las horas de la mañana recibí una llamada de una persona que me decía que había habitantes de calle en un parque matando un gato para comérselo. En el vídeo se puede ver a los dos tipos despellejando la carne de lo que presumiblemente es un gato”, menciona la periodista animalista y directora de la fundación ‘Adopciones Con Amor’, Beatriz Beltrán.



La Policía hizo presencia en el lugar de los hechos para que se hicieran cargo de la situación, sin embargo, los agentes de policía determinaron que no era necesario tomar medidas preventivas contra los implicados, debido a las pruebas físicas que se podían evidenciar en el sitio.



“Mi compañera Patricia, de Rescatando Huellitas, se dirige al lugar de los hechos, ve a los sujetos del video y me dice: ‘ Tienen los cuchillos y ahí está el cartón con la sangre’. Ella le pagó a un señor para que se metiera dentro del contenedor de basura a buscar los restos”, dijo Beltrán a este medio.



“El señor sacó lo que parece ser la piel de un gato y lo que presumiblemente son los restos de un perro” , agregó.



En la imágenes obtenidas por el colectivo animalista se pueden evidenciar dos pieles de tonalidades blanquinegras y marrones. Al parecer, serían de animales domésticos.



Autoridades hacen presencia en el lugar

Al conocerse el aberrante suceso, Beltrán se dispuso a llamar al grupo Gelma, encargado de la supervisión de hechos relacionados con maltrato animal, para que realizara el proceso investigativo pertinente, pero según relata la periodista, los habitantes de calle ya habían retirado los restos del animal.



Cabe resaltar, que la investigación realizada por esta entidad halló piel de vaca en los contenedores dispuestos para el aseo de la zona, por lo que en un primer momento se determinó que los habitantes de calle habían despellejado una res en plena vía pública.



Un veredicto es un tanto ambiguo, debido a que en las imágenes recolectadas en un primer momento por el colectivo se ven dos pieles totalmente diferentes a las que encontraron las autoridades.



“Esto es una alerta que se está presentando en la ciudad de Santa Marta. Le pedimos al grupo Gelma que inicie una investigación para que nos dé la veracidad de lo ocurrido ayer, porque hay videos y fotografías que demuestran una inconsistencia y que dejan una gran duda de que sean pieles de vaca y que no sean animales domésticos”, afirmó la periodista.



“Mi compañera me dice: ‘Yo no estoy loca, aquí está la cabeza del gato, yo no estoy loca'. Yo le tomé la foto, pero ellos (los habitantes de calle) la taparon con arena".

Autoridades buscan en los contenedores de basura los restos de los animales implicados en el hecho.. Foto: Cortesía Beatriz Beltrán

No es la primera vez que se presentan esta clase de sucesos en Santa Marta, pues ya se han realizado denuncias de asesinato de animales en inmediaciones del antiguo estadio Eduardo Santos. Estas acusaciones no han tenido mayor trasfondo jurídico, debido a la falta de pruebas y acompañamiento policial para investigar los casos, según dice la activista.



Beltrán hace un llamado para que se lleven de manera efectiva las indagaciones referentes a temas de maltrato animal que se están presentando en la capital del Magdalena. Según manifiesta, la justicia en esa ciudad no ha tenido la rigurosidad necesaria para apresar a los agresores de animales.



“Aquí no hay una guía de como hacer una denuncia o la gente todavía no la conoce muy bien. Se han visto casos de que se hacen denuncias ante la Fiscalía y los maltratadores reciben penas excarcelables y quedan libres”, concluyó la periodista.

