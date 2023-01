Autoridades indígenas de Caldono denunciaron la desaparición de una joven, de 17 años, horas después del asesinato de un comunero.

Hugo Hurtado, padre de la menor, señala que, desde el primero de enero no se conoce nada del paradero de su hija, en esta zona del norte del Cauca.



(Lea también: Angustioso llamado de un padre por la desaparición de su hija en Cauca)



Teme que se trate de un caso de reclutamiento forzado por parte de uno de los grupos armados al margen de la ley que hacen presencia en la región.



“Mi hija no tiene ningún motivo para fugarse de la casa. Ya fui hasta Popayán poner la situación en conocimiento de las autoridades”, manifestó.



(Además: Hallan muerto a cuchillo a joven en zona del Valle donde hay grupos armados)



Pidió apoyo a las autoridades para dar con su paradero lo antes posible.



“Hemos ido a las veredas a buscarla, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna información, le pedimos a quien la tenga, por favor devolverla lo antes posible”, agregó.

Hemos ido a las veredas a buscarla, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna información, le pedimos a quien la tenga, por favor devolverla lo antes posible FACEBOOK

TWITTER

La joven reside en la vereda Chindaco, del resguardo Indígena San Lorenzo.



En diciembre del año pasado se graduó como bachiller.



Sus padres hacen parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caldono.



Las autoridades judiciales, territoriales, indígenas y organismos de socorro coordinan acciones de búsqueda en todo el territorio y solicitan a la comunidad entregar información pertinente que permita dar con el paradero de la joven.



A esto se suma el asesinato de Éibar Augusto Guetio Chate, de 20 años, quien fue asesinado en el patio de su casa, el pasado primero de enero.



(Lea también: Deportivo Cali venderá parte de su terreno en Pance para proyecto de Alcaldía)



Autoridades indígenas dijeron que, a la víctima la violencia ya le había arrebatado dos familiares. Su hermano, identificado como Luis Eduardo Guetio, en 2020, y recientemente, a su cuñado, Julián Baltazar, en noviembre del año pasado.



“Cadenas de muertes sin fin e instituciones del Estado insuficientes para responder a emergencias humanitarias que debieron ser atendidas desde hace más de medio siglo, procesos de justicia que siguen reclamando verdad, reparación, no repetición”, expresa el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), a través de un comunicado.



Hacen un llamado al Gobierno a retomar los diálogos de paz y poder de esta manera mitigar los hechos de violencia que se presentan en el departamento.



(Lea también: Hombre ayudaba a su amigo a sacar el carro de creciente y el agua se los llevó)



“Rechazamos y responsabilizamos de estas desarmonías a los grupos armados legales e ilegales por su actuar ilegitimo y sin sentido: la Columna Móvil Dagoberto Ramos, el ELN, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Segunda Marquetalia y diferentes grupos delincuenciales”, dicen en el Cric.



“No nos representan, grupos que asesinan jóvenes, autoridades y mujeres. No nos representa ningún grupo que extorsione, robe o intimide a la población; la violencia y las armas no son el camino, nunca. Dejamos constancia de lo que puede suceder en nuestro territorio y nuestros comuneros”, anota la misiva.



“Exigimos que el estado colombiano cumpla su parte en esta tarea, solicitamos a las instituciones, organizaciones de derechos humanos y demás garantes que se sumen a este ejercicio. Y si no lo hacen, al menos que no estorben”, finaliza la organización indígena.



En esta zona, hay una amplia presencia de disidencias de las Farc y estructuras del Eln.



MICHEL ROMOLEROUX

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

POPAYÁN