Mujer denunció ser brutalmente agredida por reconocido médico: su aterradora historia

Una mujer de 40 años, oriunda de Pasto, quien pidió no dar su nombre, rompió su silencio al convertirse en una víctima más de presunta violencia intrafamiliar. La médica anestesióloga le dijo a EL TIEMPO que habría sido brutalmente agredida por su expareja sentimental y sintió miedo de poder morir.



Ante el temor de lo que vivió decidió hablar y contar su historia. Relató que tuvo una relación de año y medio con un médico reconocido en Bogotá, que es anestesiólogo cardiovascular.



Laboraron juntos en la misma entidad médica en donde mantuvieron su relación amorosa. En medio de su convivencia identificó las 'banderas rojas' en el que el mismo sujeto le reconocía a ella que tenía problemas de alcohol y poca tolerancia y control de la ira y estrés.

El hecho ha causado rechazo en la comunidad. Foto: Archivo El Tiempo

"Cuando yo comencé a darme cuenta le sugería que fuera a terapia, fue, me hizo caso, pero siempre se distanciaba de la terapia, entonces, seguían sus problemas con el consumo de alcohol, tenía situaciones de agresión, cuestionaba mis creencias, y al otro día fingía que no se acordaba de nada, fingía disculpas y que prometía cambiar, yo le creía y accedía a darle otras oportunidades", comentó.



Contó que durante su relación de año y medio solo hubo insultos y comentarios denigrantes, manoteos y en tres ocasiones intentó dejarlo y terminar su relación.



"Me decía lo que quería escuchar y volvimos. Tuvo un tiempo largo de un buen comportamiento y me hizo pensar que había cambiado, pero siguió tomando excesivamente, y una noche que salimos con familiares, y cuando llegamos a casa, yo le ofrecí tomar sal de frutas, yo le pedí que tomara agua, pero comenzó a denigrarme y a insultarme".



El punto de quiebre sucedió en septiembre del 2023 cuando, al parecer, el médico anestesiólogo estaba tomado, salió de la casa de la víctima y regresó en tono muy agresivo.



A pesar de que la víctima le pidió que se fuera en varias ocasiones el médico hacia caso omiso.

Se reporta varios hematomas Foto: Suministrada a EL TIEMPO

"Le pedía que se fuera, me insultaba, le dejé las cosas en la puerta de la casa y de repente me toma por detrás y comienza a asfixiarme, haciéndome una llave, me empujó contra el sofá, me golpeé contra la pared, trató de hundirme los ojos, estuvo a punto de estrangularme, yo traté de defenderme, lo empujé con las piernas, se vino con más fuerza, trató de asfixiarme llevándome al cuarto, se acostó encima mío con sus rodillas. Para defenderme le mordí el labio y comenzó a caer sangre en mi cara, se asustó y se paró", explicó.



Era la 1:30 a. m. Cuando sucedieron los hechos, y aprovechando que el médico se asustó, la mujer aprovechó para ir al baño y llamar a varias personas, pero, aparentemente nadie le respondía.



Al pasar un tiempo salió del baño y el médico se encontraba en la sala, volvieron a discutir y según su versión, volvió a intentar ahorcarla.



"Se me fueron las luces, yo me desplomo al piso, y en lo que me muevo para incorporarme, me agarra del pelo, me empuja del cuello, me levanta ahorcándome y me dirige nuevamente al cuarto donde continúa asfixiándome, yo le doy puños, cachetadas, yo sentía que me estaba muriendo, no me pasaba aire por la tráquea. Me amenaza, me dice, te amo, eres el amor de mi vida o bueno, lo eras", siguió su relato.

Finalmente, en medio de gritos, la pelea terminó y la mujer llamó a las diferentes autoridades, en el que, al parecer, no recibió una orientación para poder recepcionar la denuncia.



Se fue a urgencias para ser atendida, en el que casualmente también estaba siendo atendido el supuesto agresor.



"Los policías intentaron persuadirme para que no denunciara, porque supuestamente seno se Iba a dañar la hoja de vida y no íbamos a conseguir trabajo, que era mejor poner una caución para que él no se acercara", explicó.

Versión del supuesto agresor

El médico anestesiólogo entregó la versión de que fue agredido brutalmente por la mujer de 40 años y tras las mordidas que recibió tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.



Además, que interpuso una denuncia en contra de la médica por lesiones personales e intento de homicidio.

"Quiso darme unos medicamentos, ella insistía, le dije, no te comportes de una señora, se puso brava, me sacó de la casa, no había transporte, yo tenía llave, volví a entrar, me haló del brazo insistiéndome que me fuera, me tumbó al piso, yo le digo que ya me voy. Me pega tres cachetadas, yo la abrazo para inmovilizarme los brazos, me arranca de un mordisco el labio inferior, no le pegué, la tomé del cuello y la alejé", contó el médico anestesiólogo.



Finalmente, dijo que jamás agredió a la mujer y solo se defendió. Este hecho le dejó una cirugía reconstructiva.



Melissa Múnera Zambrano

Redacción Nación- EL TIEMPO