El Consejo de Estado por intermedio de su Comisión Quinta anuló por doble militancia, en la modalidad de apoyo, la elección del alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, quien fue elegido popularmente para el periodo 2020 – 2023.



De esta forma, el organismo revoca la decisión que tomó el Tribunal Administrativo de Sucre, entidad que con la misma solicitud negó las pretensiones de quienes interpusieron la demanda.

La demanda por doble militancia fue interpuesta por el abogado John Turizo, Ómar de Jesús Ochoa García, Nataly Strusberg y Elkin Díaz Camacho.



Después de la decisión del Tribunal de Sucre, Strusberg y Díaz desistieron de una apelación, mientras que Turizo y Ochoa fueron a las instancias superiores.

La presunta doble militancia

El candidato Yahir Acuña fue llamado a declarar por el Consejo de Estado y presentó las pruebas del apoyo que recibió FACEBOOK

El alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, fue avalado en sus aspiraciones por el partido Cambio Radical, coavalado por el partido de la U y Cambio Radical.



De acuerdo con las pruebas avaladas por el Consejo de Estado para tomar la decisión de anular su elección, Gómez habría apoyado en sus aspiraciones para la Gobernación de Sucre al candidato Yahir Acuña Cardales, del Movimiento Político '100 por ciento por Sucre', en lugar de Eduardo Pérez Santos, quien lo hizo por Cambio Radical.



“El candidato Yahir Acuña fue llamado a declarar por el Consejo de Estado y presentó las pruebas del apoyo que recibió, mostrando fotos y videos, lo que fue contundente en la decisión de anular su elección”, dijo el abogado John Turizo.



“Se pudo establecer que hubo un acuerdo tácito o expreso entre los señores Andrés Gómez Martínez y Yahir Acuña Cardales para adelantar una campaña política conjunta, crear en el electorado una identidad entre los dos que implica identidad de colores, tipografía, eventos e incluso de propaganda, la cual si bien pudo ser sufragada por terceros, nunca fue rechazada por el demandado, hasta donde se acreditó en el expediente”, dice el Consejo de Estado en el fallo proferido.

Proceso a seguir: elecciones o encargo

El abogado John Turizo explicó que, si el alcalde Andrés Gómez se notifica del fallo antes de cumplirse los 18 meses para terminar el periodo para el cual fue escogido, se harán nuevas elecciones.



Si por el contrario no hay notificación antes de ese término, el gobernador de Sucre deberá encargar a una persona escogida de una terna que entregarán el partido Cambio Radical y los demás partidos políticos que lo avalaron.



Por parte de la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Sincelejo se informó que el alcalde Andrés Gómez no se ha notificado.



Al parecer, esperarán a que pase el día 30 de junio cuando se cumplen los 18 meses para que el gobernador encargue a una persona y no tener que recurrir a nuevas elecciones.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

