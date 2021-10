Andrea Valdiri: polémica ética por transmisión de su cirugía plástica 

El anuncio de la influencer e Instagramer Andrea Valdiri, quien promete transmitir por internet una cirugía estética a la que se someterá, tiene en alerta al gremio médico.



En diálogo con EL TIEMPO, el doctor Cesar Cárcamo, veedor de la salud en Cartagena, anunció demandas y peticiones ante comités de ética médica nacionales para "evitar que un acto íntimo como es una cirugía se convierta en un espectáculo". Ha sostenido el veedor.



¿Qué pasa si la paciente sufre complicaciones durante la cirugía? ¿Vamos a hacer público esto? Acá estamos ante un gran problema ético, que un médico profesional debe evitar

Se ha difundido por redes sociales una invitación a presenciar en la web la cirugía estética de Andrea Valdiri, que se realizaría en Cartagena en las próximas horas. El evento tendrá un costo de entre 70 mil y 220 mil pesos.



"Es alarmante que usen un procedimiento quirúrgico para comercializar, vender boletas y convertir un acto tan íntimo en hecho público. Se está violando la ética médica, ética hospitalaria e inclusive la dignidad del paciente y de las audiencias que pudiera tener un intervención quirúrgica", sostiene el doctor Cárcamo.



No obstante, a las pocas horas del anuncio, la presunta boletería para observar el procedimiento vía internet se habían vendido y las páginas de preventa colapsado.

Una intervención médica no es un bien que se pueda publicitar. Esta en juego el nombre del hospital y del profesional de la salud que se preste para este tipo de espectáculos mediáticos

"Se trata de actividades que generan morbo en la ciudadanía por ello esto atenta contra la ética médica y por ello hacemos un llamado a los tribunales de ética médica y la misma academia, porque un verdadero profesional médico reprocha este tipo de propuestas y guarda un profundo respeto por la vida y la dignidad de su paciente y por la mis profesión médica", agregó Cárcamo, haciendo referencia al médico esteticista Javier Soto, quien tiene su clínica en Cartagena, y sería el responsable de operar a la ya escandalosa, y mediática barranquillera, Andrea Valdiri.



"Lo único que podría obviar toda la normativa ética sería un hecho científico. Pero para lo que nos prepararnos en Cartagena es un simple acto de farándula", sostuvo Cárcamo.



Se trata de actividades que generan morbo en la ciudadanía por ello esto atenta contra la ética médica

"¿Qué pasa si la paciente sufre complicaciones durante la cirugía? ¿Vamos a hacer público esto? Acá estamos ante un gran problema ético, que un médico profesional debe evitar", subraya el veedor.



Según el director de la veeduría de la salud en la capital de Bolívar, la ley de 1981 establece la ética médica y la ética hospitalaria, y se debe preservar la privacidad en todo procedimiento por parte de la clínica y de los profesionales que allí laboran.



"Podría haber salvedades, pero solo lo pude determinar una junta médica o por una decisión judicial", sostiene el veedor



Valdiri es conocidas por sus escándalos y sus excentricidades, que le han dado seguidores en las redes sociales.



"Este tipo de propuestas atentan contra la ética médica. Una intervención médica no es un bien que se pueda publicitar. Esta en juego el nombre del hospital y del profesional de la salud que se preste para este tipo de espectáculos mediáticos", explica Cárcamo.



No obstante, según expertos médicos, si la paciente entrega su consentimiento para la filmación de su intervención no existe una falta a la ética.

No obstante, el veedor insistió con su llamado.



"Me voy a dirigir a la Asociación de Cirujanos Plásticos para que tomen cartas en este asunto y al Dadis, porque los hospitales hacen parte de una red de la salud que deben cumplir con lineamientos éticos", concluye Cárcamo.



