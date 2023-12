Anciana de 88 años y cuatro menores, entre los ocho quemados con pólvora en Sucre

Una anciana de 88 años de edad de Sincelejo se encuentra entre las ocho personas que resultaron quemadas con pólvora en Sucre durante el pasado fin de semana que incluyó la noche de velitas.



El caso se registró en uno de los populosos barrios de la zona sur de Sincelejo, cuando la mujer se encontraba observando a las personas, quienes sin ningún control quemaban pólvora en las calles y andenes de las viviendas.



(Además: Air-e dice que 5 mil familias de Riohacha quedarían sin luz por falta de certificado)



Uno de los artefactos utilizados se salió de control y fue a dar al lugar donde se encontraba sentada la anciana resultando con quemaduras de primer grado, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud de Sucre.

Los casos

“Recibió las atenciones del caso y se encuentra en su casa”, informaron.

De igual manera la oficina de Vigilancia en Salud Pública -Sivigila- de la Secretaría de Salud reportaron cuatro casos de menores de edad quienes también resultaron con quemaduras.



Los casos reportados son: dos adultos de sexo masculino en el municipio de Galeras; un niño menor de 12 años en San Marcos; un niño menor de 10 años en Buenavista; un adulto de 43 años, un adulto de sexo femenino de 88 años y dos niños de 12 años en el municipio de Sincelejo.



(También: 'Ibagué, segura y sin miedo': en marcha la estrategia para la temporada navideña)



“La quema pólvora en Sincelejo no tuvo ningún control. Los niños y los adultos estuvieron a la par en todos los barrios de la ciudad y gracias a Dios que no hubo un número mayor de personas quemadas”, dijo Aurelio Vergara Bertel, padre de familia.



Ante los casos registrados la Secretaría de Salud departamental, a través del Sivigila y la Subsecretaría de Salud Pública hicieron un llamado a todos los sucreños para evitar la manipulación de pólvora, artículos pirotécnicos o explosivos en lo que resta del mes de diciembre, con el fin de evitar más personas lesionados.



“Se hace un reiterativo llamado a la comunidad, especialmente a todos los padres y cuidadores de los niños, niñas y adolescentes para tener mucho cuidado con el uso de la pólvora”, expresaron.



Los funcionarios de la Secretaría de Salud destacaron que la compra y el uso clandestino de pólvora es un delito que se debe ser denunciado a través del comando o inspección de policía de cada municipio.



De igual manera enfatizaron que se aplicarán sanciones a los padres que permitan a sus hijos el uso de pólvora, situación que puede llegar incluso hasta la pérdida de la patria potestad de los menores.

Campañas en los barrios

Durante estas jornadas y mediante mensajes se trata de impactar principalmente el entorno familiar... FACEBOOK

TWITTER

La Policía Nacional en Sucre adelanta una campaña para evitar el uso de la pólvora en navidad y año nuevo, con el objetivo de generar conciencia en las comunidades para evitar personas quemadas.



(Le puede interesar: Violencia en Tolima: una monja recibió disparos en su cabeza y su cuñado fue asesinado)





Es así como se han tomado los parques y calles de los barrios con mensajes pedagógicos, con énfasis en la protección de los menores de edad.



“Durante estas jornadas y mediante mensajes se trata de impactar principalmente el entorno familiar. Las acciones se mantendrán en todos los municipios de Sucre, con el fin de masificar e insistir de manera lúdica en la acción preventiva”, indicaron.

No hay pólvora inofensiva

Facebook Twitter Linkedin

El primer caso se presentó en Villavicencio en la noche de velitas, donde un niño de 8 años resultó quemado. Foto: Secretaría de Salud del Meta.

La ningún motivo permitir que los menores de edad y personas en estado de embriaguez manipulen pólvora. No utilizar pólvora si no es un experto FACEBOOK

TWITTER

El Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Sucre entregó las siguientes recomendaciones para evitar más quemados en lo que resta del año 2023.



“La ningún motivo permitir que los menores de edad y personas en estado de embriaguez manipulen pólvora. No utilizar pólvora si no es un experto. Si por alguna circunstancia un niño o adulto resultan quemados, llévelos de inmediato al centro asistencial más cercano”.



(Le puede interesar: Un menor de edad falleció tras un incendio ocasionado por luces navideñas en Valledupar)



Recordaron que no hay pólvora inofensiva y que entre las más tóxicas y peligrosas están totes, mechas, buscaniguas, volcanes y voladores.



Finalmente solicitaron denunciar cualquier caso de venta clandestina de pólvora llamando a la línea 123 de la Policía Nacional.

Más noticias en Colombia

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo