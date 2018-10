Estudian causa de mortandad de peces en Chinchiná, Caldas

Tras la denuncia de la muerte de cerca de una tonelada de peces en el embalse San Francisco, zona rural del municipio de Chinchiná (Caldas), una comisión técnica de la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) inició ayer los estudios del agua que permitirán conocer a qué se debió el fenómeno.

Desde hace dos semanas, pescadores del sector reportaron la anomalía que se inició días después de las emisiones de ceniza provenientes del Volcán Nevado del Ruiz y que, debido a la dirección de los vientos, llegaron hasta este municipio.



“Es factible que la mortandad sea a causa de las cenizas, pero requiere ser verificado, por eso una comisión está realizando visita de campo y tomando muestras de agua que permitan concluir con la posible causa”, informó Óscar Ospina, profesional del grupo de biodiversidad y ecosistemas de Corpocaldas.



De acuerdo con Ospina, se espera que las muestras de agua que se recolectan desde ayer arrojen resultados definitivos en ocho días.



Este embalse, ubicado en la vereda La Esmeralda, es administrado por la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec), desde donde se aseguró que no es la primera vez que se presenta este episodio.



“Desde hace unos años entre agosto y septiembre hay una temporada con mortandad de peces. Dada la situación, el año pasado se contrató un estudio que determinó que debido a las altas temperaturas a los peces les dan unos parásitos que les provocan la muerte”, comentó Carlos Arturo Franco, profesional del Equipo Socio-Ambiental de Chec.



Franco indicó que la ceniza forma una película sobre la superficie del agua, lo que hace que la temperatura interna aumente y el parásito prolifere atacando branquias y aletas.



“No se tiene claro cuál es la relación con la ceniza, pero después de su caída empieza a hablarse de muerte de peces en el sector. En esta ocasión se tomaron muestras y las condiciones fueron muy parecidas”, añadió Franco.



Mientras tanto, la empresa afirma que la disminución de la mortandad es notoria, que hasta ayer no se había registrado otra muerte masiva y ya se encuentran en la recolección de los restos de peces que no se alcanzaron a retirar el fin de semana pasado.



En este embalse, donde desembocan las aguas de las cuencas altas del río Chinchiná, trabajan cerca de 50 pescadores del sector, quienes han estado contribuyendo con su limpieza y esperan que la situación se resuelva pronto para retomar sus labores.



