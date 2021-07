Una colombiana es finalista en los ‘Óscar’ de las voces comerciales

El próximo 28 de agosto, en Dallas, Texas, EE. UU., una colombiana podría levantar por primera vez en la historia del país un premio The One Voice Awards, el máximo reconocimiento mundial a las voces comerciales.



The One Voice Awards, es el ‘premio óscar’ a los mejores locutores comerciales del planeta.



Ella es Ana Carolina Borré, y su nombre artístico es Anak Borré.



Es cartagenera, y usted la ha escuchado en algún momento de su vida.



Ha escuchado su voz melodiosa y vital en comerciales de marcas como Pepsi, Nescafé, Nestlé o ETB, entre una larga lista de marcas internacionales, a las que esta colombiana carismática ha engalanado con su voz.



Una voz que hermosa que tiene muchos matices: en sensual, alegre y eufórica, pero también misteriosa y tierna a la vez, como en los comerciales que ha hecho para la multinacional Huggies.



Y si usted es un viajero frecuente, también la ha escuchado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, pues Anak Borré es la voz oficial de la terminal aérea, precisamente la marca que hoy la puede ubicar en la cúspide de su carrera, en los The One Voice Awards.



Ana Carolina Borré, cuyo nombre artístico es Anak Borré. Foto: Cortesía Anak Borré.

“El año pasado creamos una pieza en medio de la pandemia, cuando el Aeropuerto El Dorado se reactivó tanto para vuelos nacionales como internacionales… gracias a esa campaña, muy humana y que nos recuerda el valor de la vida, me nominaron como mejor artista internacional”. Dice Anak, feliz, vía telefónica desde Buenos Aires (Argentina) donde vive hace 10 años, y a donde arribó siendo muy joven para ser la voz internacional de la cadena MTV Latina.



Los premios The One Voice Awards tienen su sede central en Londres, Inglaterra, donde abren su alfombra roja, pero también realizan una ceremonia periódica en Los Estados Unidos, que este año le abrirá las puertas a la cartagenera.



“Premian a los talentos de ambos países; pero tienen una categoría internacional en la cual hacen parte latinos, y latinos radicados en Europa: Este año tuve la suerte de ser nominada. Estos son unos premios bastante apetecidos por todos los que somos artista de la voz”, sostiene Anak.



El sueño de un niña cartagenera

Hoy hay un montón de plataformas en la web que te dan la oportunidad de trabajar para marcas muy importantes en cualquier lugar del mundo FACEBOOK

“Comencé siendo locutora de radio en programas juveniles y de música. Fui la primera locutora que tuvo la Mega Cartagena, en un área que era dominada por hombres”, narra, en medio de carcajadas.



Luego voló a Bogotá donde siguió su carrera en la locución al lado de grandes maestros como William Vinasco y alternaba como presentadora de un programa juvenil de televisión en la franja de la mañana.



“En el 2010 gané un concurso con MTV Latino y me convierto en la voz del canal y me voy a vivir a la Argentina. Allí trabajé con MTV por 3 años”, dice esta soñadora incorregible que ahora va incursionar en el cine.



“Uno de mis sueños es el doblaje, y lo he estudiado desde que me vine a la Argentina. De hecho en los últimos días hice un casting para una película de dibujos animados, porque quiero hacer doblajes para este formato”, relata.



Pero su técnica más importante no es la vocal, es la que ha aplicado para triunfar en una profesión dominada por los hombres.



“Hay que tener paciencia, insistir, saberse relacionar y hacer contactos… el doblaje es otra técnica, y aún no tengo la suerte que tuve a los 15 años cuando llegué a la radio, pero no me rindo y no me voy a rendir hasta conseguirlo”, suma.



Anak Borré Foto: Cortesía Anak Borré.

De hecho, acaba de hacer la voz a un personaje fantástico para un cortometraje, es su primera experiencia en cine.



“Hoy hay un montón de plataformas en la web que te dan la oportunidad de trabajar para marcas muy importantes en cualquier lugar del mundo”, dice



A Dallas no viajará sola. Lleva en su vientre un embarazo de 21 semanas, su segundo hijo, que la llena de esperanza y más vitalidad.



"Ser mujer es ser muchas cosas a la vez, y es cumplir muchos sueños a la vez, en mi caso lo profesional es tan importante como mi familia. Si es niño, se llamara Gael y si en niña, Gaia", señala.



Pero esta joven inquieta también impulsa a los nuevos talentos en su podcast Voicemas, que va en su segunda temporada, en el cual interpreta versos, poemas, canciones y textos de escritores anónimos.



“Le doy vida a autores que fueron llamados a romper el silencio. Invito a personas comunes y corrientes a que me presten sus escritos y me permitan interpretarlos con libertad, y hacer de esas letras anónimas una historia. En casa capítulo interpreto una poesía o una canción que un autor desconocido escondía. Así, a través de mi voz también doy a conocer nuevos talentos”, concluye.

