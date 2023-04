Hace poco más de una década, el cadáver de Ana Teresa Gualteros Morales fue hallado en un paraje rural en la vereda Los Pinos, de Salento, Quindío.



La mujer de 35 años fue encontrada con múltiples heridas en la cabeza, cuello y brazos además de quemaduras de segundo grado pues al parecer intentaron incinerar su cuerpo. También fue víctima de abuso sexual, según revelaron los análisis forenses.



Alejandro Hurtado, condenado a 39 años por el crimen de Ana Gualteros. Foto: Captura de video

Meses atrás, Gualteros se había mudado de Armenia a Salento y había iniciado una relación con Alejandro Castaño Marín. La última vez que la vieron con vida fue la noche del 21 de enero de 2013 y estaba acompañada por su novio y un amigo de la pareja: Luis Alejandro Hurtado Zuleta. Los tres salieron de Salento hacia un establecimiento comercial de Armenia.



La mujer habría muerto entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de enero, pero los detalles exactos de lo que ocurrió con Gualteros y por qué la asesinaron aún no han sido precisados.



No obstante, hace unos días el Juzgado penal único de Armenia le dictó sentencia de 39 años de prisión a Hurtado Zuleta por el homicidio y abuso sexual de Gualteros. Y además le ordenó a la Fiscalía investigar a Castaño Marín por su presunta participación en este caso.



Desde hace una década, la familia Gualteros comenzó la lucha por esclarecer los hechos y buscar que se haga justicia en este caso. Así se lo contó a este medio, su hermana Martha Liliana Gualteros.



Ana Teresa Gualteros, asesinada hace 10 años en Salento, Quindío. Foto: Familia Gualteros

Relató que se enteraron de su desaparición y posterior muerte solo dos días después y gracias a la corazonada de uno de sus tíos, quien leyó una noticia sobre el hallazgo de un cuerpo no identificado y sintió que se trataba de su sobrina. Le pidió a otro familiar que la buscara y si no la encontraba que se dirigiera a la morgue de Armenia donde finalmente la encontró.

"Esta es la hora que no sabemos por qué la mataron. Se ha dicho que ellos estaban alicorados, eso es lo que uno deduce, porque Hurtado Zuleta, ni condenado acepta los delitos, sigue diciendo que no es culpable. No sabemos a ciencia cierta qué pasó, por todo lo que encontraron se deduce que estaban drogados y con licor", contó la hermana de la víctima.



Aunque Hurtado Zuleta fue condenado, la familia Gualteros exige justicia en este caso pues el hombre está prófugo de la justicia.



"Él estuvo en la audiencia virtual desde la oficina de su abogado, pero cuando el juez dictó la sentencia, se fugó. La Policía llegó con la orden de captura en la noche del día siguiente al apartamento de él y obviamente no estaba", dijo la mujer.



Marcha por justicia en el caso Ana Teresa Gualteros realizada en marzo. Foto: Familia Gualteros

Y agregó que Hurtado ya había sido capturado en 2013 por este caso. "Estuvo 7 meses detenido, pero lo sacaron porque este proceso se ha demorado 10 años. Es el homicidio más antiguo que está pendiente por resolverse en el Quindío. Cuando la gente volvió a declarar ya no recordaban que había pasado ese día. Creemos que como la mamá de Hurtado es fiscal de Armenia, el proceso se ha dilatado mucho".



Según Gualteros, "Hurtado ya tenía antecedentes penales, había robado una moto, había estado detenido por eso y salió muy rápido de la cárcel. Todo el mundo sabe que es porque la mamá es fiscal. Mi hermano sabía todo eso porque era amigo de él".



Durante la audiencia donde finalmente el juez penal del circuito especializado de Armenia dictó sentencia, se desestimó el delito de tortura que se le había imputado inicialmente, pues la mujer apareció con múltiples golpes y con quemaduras, en lo que fue interpretado como un intento del agresor por deshacerse de su cuerpo o que no lograra ser reconocida.



"Crecí escuchando a mis abuelos decir que gracias a Dios el cuerpo de mi mamá había aparecido y yo no entendía por qué uno tiene que agradecer algo tan horrible, luego entendí que a mi mamá la querían hacer pasar por NN y pudo ser peor para nosotros no haberla encontrado nunca", relató la hija de la víctima, Juliana Gómez, quien para la época tenía 12 años.



Plantón en el Palacio de Justicia de Armenia exigiendo justicia por Ana Teresa Gualteros. Foto: Familia Gualteros

Pese a las múltiples dilaciones que denunció la familia Gualteros como cambios de abogados y fiscales, el juez penal del circuito especializado de Armenia condenó a Hurtado pues en el proceso se logró establecer que el acusado fue una de las últimas personas que estuvo con la víctima junto con la pareja sentimental de ella.



"Tuvo un comportamiento evasivo con la familia de la víctima que lo buscó para que les dijera qué había pasado. Y, además, mandó a lavar su carro justo antes de ponerlo a disposición de la Policía", fueron algunos de los argumentos que dio a conocer el juez.

"Y el hermano de la víctima conocía a Hurtado desde muy jóvenes, lo buscó varias veces, pero se le escondía. Él contó que cuando eran más jóvenes solían consumir estupefacientes y recoger mujeres vía a Circasia y llevarlas precisamente hasta la vereda Los Pinos, porque consideraban que era un lugar discreto donde nadie los podía identificar, y fue precisamente allá donde encontraron el cuerpo de Ana Teresa Gualteros", afirmó el juez.



La familia de la víctima ha realizado varias marchas y plantones exigiendo justicia por este caso.



"Fueron hechos demasiado violentos, como de película de terror, que uno no se imagina que una persona sea capaz de hacerle a otra. Me da rabia y me duele que ese señor siga libre. Pasaron 10 años para que saliera una sentencia y sentimos que es una justicia de papel, ya que la captura no se ha realizado. A cuántas Ana Teresa tiene que asesinar para que se haga justicia", cuestionó Gómez.



Plantón en el Palacio de Justicia de Armenia exigiendo justicia por Ana Teresa Gualteros. Foto: Familia Gualteros

En marzo realizaron una marcha por las calles de Armenia y el pasado 25 de abril llevaron a cabo un plantón frente al Palacio de Justicia de Armenia.

Este medio buscó a la Fiscalía en el Quindío para conocer su versión sobre las denuncias de la familia sobre dilaciones en el proceso, pero a través de voceros de la entidad advirtieron que aunque pasó tiempo y la mamá sea funcionaria de la Fiscalía; se logró una condena ejemplar.



No obstante, la familia Gualteros advirtió que el abogado defensor apeló la sentencia del juez y ahora el caso pasó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia. "Estamos temiendo que se venzan los términos y el tipo quede libre con todas las dilaciones que ha tenido este caso".

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA