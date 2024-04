La angustia de madre que busca a su hija desaparecida: 'Me dicen que está en una fosa común'

“Mami, rece mucho para que yo pueda llegar a la casa”. Esas fueron las últimas palabras que recibió Mariluz Varón de su hija Ana María Caballero, una joven de 24 años que desapareció hace más de seis meses en el departamento del Huila, en el suroeste de Colombia.

Para la madre de la joven, los desvelos, la angustia y el miedo empezaron el 16 de septiembre del 2023, al interior de un municipio conocido como Rovira, en el departamento del Tolima, luego de que su hija, que vivía y trabajaba en Ecuador, emprendiera un viaje al Huila. Esto con el propósito de encontrarse con su pareja sentimental, Ubardin Ávila Rivera, quien también se encuentra desaparecido desde aquel sábado, sobre el mediodía.

Varón le contó a EL TIEMPO que en la última llamada su hija le dijo que iba a cerrar un supuesto negocio en compañía de su novio, con quien llevaba tres meses de relación a distancia.

Según la madre de Caballero, una vez la relación se formalizó, ambos tomaron la decisión de "juntarse". Por lo que entre los objetivos para obtener dinero, Ubardin Ávila Rivera le pidió a su pareja que publicara su carro en la opción de Marketplace de Facebook; la idea era venderlo y con el dinero solventar algunos de los gastos del nuevo hogar.

Pasadas unas semanas de que se pusiera en venta el vehículo de marca Nissan, Rivera le comunicó a Caballero que le “había salido comprador”, por lo que debía viajar hasta Neiva, capital del Huila, según la madre afectada.

Desaparición. Foto:Cortesía.

Ambos se desaparecieron

“Mi hija salió el 14 de septiembre del año pasado en un bus, y el hombre la esperó allá en Neiva. Ella me informó el momento cuando llegó a la casa del joven, conoció a sus suegros y hablamos bien durante esos días. Pero el día en el cual iban a entregar el carro, ya no apareció. Ambos se desaparecieron”, expresó Varón.

‘Han pasado más de seis meses de tortura y larga espera’



Una inesperada noticia diezmó las esperanzas de la señora Mariluz Varón, madre de cuatro hijos. Un sujeto, que se hace llamar ‘Andrés’, le contó vía telefónica que su hija y su yerno habrían sido asesinados, descuartizados y enterrados en una fosa común en el territorio de Garzón, Huila.

“¡Alo, madre! Póngale cuidado. A un grupo de personas nos secuestraron, pero me soltaron. Uno de mis conocidos nos contó que la guerrilla encañonó a una pareja que tenía un carro. A otro que estaba con ellos le pegaron un tiro en la barriga, ese tenía platica”, afirmó.

Según la llamada que grabó la señora Varón, la orden del asesinato fue ejecutada por parte de personas pertenencias a un grupo subversivo.

“Los manes asesinaron a las personas, las cogieron. Entre ellos un muchacho y la mujer; cuando llegaron, los encañonaron, los amarraron y luego los mataron”, le informó ’Andrés’ quien insistía en haber sido testigo de lo ocurrido.

La madre de la víctima contó que el sujeto días después la habría llamado a preguntarle por qué no hacía nada. También le indicó que la Fiscalía no iba a llevar el caso, por lo que ella misma debía ir al interior de una finca, en Garzón, Huila, y buscarlos.

“Señor, yo soy muy humilde y no tengo los suficientes recursos para hacer ese viaje”.

La mujer manifestó que su respuesta durante este tiempo ha sido la misma: “Señor, yo soy muy humilde y no tengo los suficientes recursos para hacer ese viaje”.

Sin embargo, el hombre le dijo que él le pagaba todo para que fuera a revisar.

El miedo de que también sea asesinada no le permite asistir a este lugar.

De modo que se ha encargado de tocar diferentes puertas con las autoridades y medios de comunicación.

"Cuando mi hija se perdió, yo mande a imprimir unas fotos y los cuadré a los dos para salir a buscarlos a Neiva y las calles de esta ciudad. También he ido a Ibagué y he tocado muchas puertas, pero siento que el caso de mi hija no ha avanzado", relató entre lágrimas.

Desaparecida en el Huila. Foto:Cortesía.

¿Qué dice la familia de Ubardin Ávila Rivera, pareja de Ana María Caballero?



Al parecer la familia de Rivera no ha tenido la actitud esperada, según Mariluz Varón: “Lo único que hicieron fue ir a testificar lo que yo pedí, de que estaban desaparecidos, pero no han hecho mucho”.

Con lo anterior, Varón informó que aquella familia no ha presentado una denuncia formal y lo que dicen es que el hombre no aparece.

Los habían matado, y que ellos lo creían

“Hace poco los contacté y me dijeron que ellos se habían comunicado con la Policía, y que les informaron que posiblemente los habían matado y que ellos lo creían”.

También añadió: "Al igual que a mí, nos informaron por parte de las autoridades que el carro estaba gemeliado, es decir, que le quitaron la placa y le pusieron otra. Además, que el vehículo ya había aparecido en el municipio de Garzón, Huila".

El carro apareció hace un mes en Garzón y lo reconocieron en el momento en el cual le revisaron el motor.

'Las autoridades no me contestan'



Denuncia ante la Fiscalía. Foto:Cortesía.

"Yo he ido con carteles por las calles, a la cárcel, y nada. También les pido a los policías que me brinden el apoyo, pero no, siempre dicen que van y no llegan", alegó Varón.

La madre de la joven Ana María Caballero sigue guardando la esperanza de encontrarla con vida. En medio de su desespero, una supuesta ‘vidente‘ ha sido vital.

"Tuve la oportunidad de hablar con la vidente y ella me dijo que mi hija estaba viva y que en cualquier momento iba a llegar. Y yo le creo", dijo.

También agregó: "Como madre, yo siento que ella está viva. Sin embargo, luego de haber recibido esa llamada, me dejaron la cabeza vuelta un ocho, y estoy confundida. Pero estoy parada en la fe de que regresará" .

La madre espera que las autoridades vayan al lugar donde supuestamente están enterrados los cuerpos.

¿Qué dice la Fiscalía?

Estamos trabajando en el caso

"Estamos trabajando en el caso, nosotros hemos estado hablando con la señora y le hemos manifestado que hay que tener paciencia, porque como Ana María y su pareja hay muchas más personas que están desaparecidas, y según la investigación todo apunta a que puede ser por esta misma red de delincuentes", dijeron de la Fiscalía de Neiva en charla con EL TIEMPO.

Según las hipótesis preliminares, no se descarta que durante el aparente secuestro hayan asesinado a más personas junto a Caballero y Ávila, por lo que las pesquisas continúan.

Hoy, el secuestro, las llamadas, la aparición de automóvil y demás detalles son materia de investigación.

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

