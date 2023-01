Pese a que los organizadores del concierto de la artista del género vallenato, Ana del Castillo, calificaron el evento como un "éxito", el lunar fue la estampida de un centenar de personas en la zona de acceso al Parque de la Leyenda Vallenata, en Valledupar.



(Lea también: Giro inesperado en caso de bebé muerta dentro de un carro en motel de Valledupar)



Al concierto asistieron más de 20 mil seguidores de la artista y algunos generaron desórdenes y desmanes, minutos antes de empezar el concierto.

Facebook Twitter Linkedin

Los heridos fueron trasladados a centros médicos. Foto: Tomada de Twitter: @marllelyss

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gobierno municipal, cuatro personas resultaron con heridas leves, luego de que la multitud derribara unos de los portones del Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araújo Noguera’, de la capital del Cesar.



Informó, además, que durante el espectáculo musical se registraron 47 atenciones de emergencia por parte de los organismos de socorro que estuvieron presentes durante el evento.



“Hubo personas con golpes leves, otros se desmayaron durante la espera. Los heridos fueron traslados a un centro hospitalario. Nada que lamentar, afortunadamente”, recalcó un funcionario de la Secretaría de Gobierno municipal.

Así fue el dispositivo de seguridad

El plan de seguridad y controles del evento estuvo reforzado con 200 agentes de la Policía del Cesar.



El grupo estuvo dividido en dos segmentos: internos y externos, donde participaron diferentes componentes de seguridad y especialidades para fortalecer los controles.



“El horario estuvo ajustado hasta la 1 de la madrugada tal y como estaba programado en la reunión previa del evento. Fue un reto para nosotros, porque al ser un evento gratuito la asistencia fue masiva. Al final del espectáculo, Ana le envió un mensaje a sus seguidores para que abandonaran el lugar en orden”, recalcó Luis León, comandante de la Policía del Cesar.



(Además: 'Un joven problema', así describen a padre de bebé muerta en motel de Valledupar)

Definitivamente en Valledupar falta mucha cultura ciudadana, esto pasa en el parque de la leyenda Vallenata en pleno concierto de nuestra talentosa y hermosa Ana del Castillo @anadelcastilloj pic.twitter.com/E8B0Wdd097 — ALEJO El Verseador 🇨🇴 (@El_verseador) January 15, 2023

Más detalles del concierto

La artista interpretó 15 canciones de su álbum ‘El favor de Dios’, estampando en el escenario un cúmulo de emociones. Los versados en folclor vallenato consideraron el evento como un acontecimiento histórico, por ser la primera mujer que llena este escenario durante un lanzamiento musical.



“¡Aún no me lo creo! Es como un sueño hecho realidad. Estoy segura que fue gracias al ‘Favor de Dios’. Mil y mil gracias, mi gente de Valledupar, y a todas las personas que asistieron. Especialmente a las mujeres que me acompañaron desde diferentes ciudades de Colombia”, comentó Ana del Castillo en sus redes sociales.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

Más noticias:

- ¡Ojo con su mascota! Banda las roba y extorsionaría a dueños en Barranquilla

- Regalan leche porque no hay cómo transportarla desde Nariño

- Falleció Rodrigo Montero ‘Romoca’, guardián de Plaza Alfonso López de Valledupar