Ana C. Sanabria quiere seguir reinando en Vuelta a Colombia Femenina

En las carreteras de Boyacá, y con la mente puesta en seguir como la única campeona de la Vuelta a Colombia Femenina, se prepara la ciclista santandereana Ana Cristina Sanabria que buscará, desde el 3 de diciembre próximo, su cuarto título en la ronda ‘cafetera’.



La carrera, cuyo recorrido fue revelado esta semana por la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC), tendrá 472,5 kilómetros entre los departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda, trazado que para Sanabria “tiene de todo”.

“Es un recorrido muy bonito porque estamos disfrutando de un paisaje como el del Eje Cafetero, ya he tenido la oportunidad de correr esta vuelta por algunos de los municipios que anunciaron. Aparte de ser bonito, también es muy duro porque tiene de todo, con carreteras técnicas, son muchos kilómetros diarios y eso da para un espectáculo muy bonito”, le dijo la ciclista a esta redacción desde Paipa, municipio boyacense en el que se reta para seguir como la única campeona.



En 2018, la nacida en Zapatoca (Santander), de 29 años, se llevó el título por tercera vez consecutiva al completar la carrera en nueve horas, 59 minutos y 28 segundos, superando a Liliana Moreno en un minuto y seis segundos y a Marcela Prieto por 81 segundos.

“Actualmente vivo en Paipa, es un terreno bastante exigente, estoy llevando un plan con mi entrenador (Jorge Tenjo), él ha sabido manejarme y colocarme en forma en estas tres vueltas que he ganado, sigo en esta tónica. Yo sé que todas las niñas se están preparando precisamente porque quieren desbancarme de este título y yo me preparo para no dejarme, siempre digo que no hay que afirmar nada hasta que no se pasa el último centímetro”, dijo.



Sobre sus rivales, sabe que no puede dar ventaja frente a la segunda de la vuelta el año anterior, Liliana Moreno, y otras corredoras que ya tiene muy bien estudiadas.

“(Moreno) es una corredora que ha hecho muy buenas carreras, pertenece al equipo Astana, es de mucho cuidado, también tendré cerca a Paulita Patiño (Movistar), ella también viene con buen ritmo, hay más niñas de Boyacá como Serika Gulumá, y Antioquia también tiene corredoras interesantes, hay que tener cuidado con todas”, enfatizó.



Hasta el momento, y debido a la ruptura que tuvo con su equipo, Swapit Agolico, la actual campeona se entrena de manera individual y espera definir con qué escuadra asumirá el reto en la Vuelta.



“Lo del equipo está por definirse, pero es posible que me vean con la camiseta de la Selección Colombia”, afirmó la competidora, que precisamente en la última edición se llevó el título con los colores del equipo nacional.

Así será la Vuelta

La carrera tendrá cinco etapas, la primera será el 3 de diciembre entre Manizales y Zarzal, de 126 kilómetros.



El segundo día tendrá un trayecto de 113,1 km entre Zarzal y Salento.



El 5 de diciembre la cita vuelve a Manizales, desde donde arrancará la tercera etapa de 124,4 kilómetros hasta Anserma (Caldas).



Para la cuarta fracción, la vuelta llegará a La Virginia (Risaralda), el punto de partida de la contrarreloj individual de 22,8 km hasta Viterbo (Caldas).



En el último día, las corredoras darán ocho vueltas a un circuito de 10,7 kilómetros en Pereira.

El año 2019 de Sanabria

En el primer semestre, Sanabria fue plata en la contrarreloj nacional y corrió con el Swapit Agolico en EE. UU.



En este semestre salió del club, ganó la vuelta a Boyacá y fue segunda en la Clásica Esteban Chaves.



ÓSCAR ANDRÉS OLARTE

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA