Armenia amplió al 100 por ciento su aforo para eventos

El Ministerio de Salud incluyó a Armenia dentro de las 10 ciudades que pueden tener un aforo del 100 por ciento en eventos públicos. Así lo reveló el alcalde José Manuel Ríos Morales, quien ya autorizó la realización de actividades que cuenten con la totalidad del aforo.



El aval fue entregado por el Ministerio, pues la ciudad cuenta con un índice de resiliencia por covid-19 superior al 75 por ciento.



(Además: Se vienen los eventos con aforos del 100 por ciento en el país)

"Es una grandiosa noticia para la ciudad. Esto gracias al nivel de vacunación que tenemos de aproximadamente 336 mil dosis (entre primeras dosis y esquemas completos), lo que nos indica casi un 60 por ciento de esquemas completos. Así nos proyectamos para que nuestro municipio siga siendo un destino bioseguro", dijo el alcalde.



No obstante, los organismos de salud han revelado que se deben mantener las medidas de bioseguridad para no aumentar los contagios de covid-19 durante los próximos puentes festivos, donde se espera la llegada de visitantes a la región.



El gerente del hospital departamental San Juan de Dios, Rubén Darío Londoño, señaló que aunque se ha presentado un leve aumento en casos positivos para covid 19, "han sido casos ambulatorios en su mayoría y que obedecen al hallazgo de la variante delta en el departamento".



(Lea también: Alcalde de Cali invitó a 'no comprar cachivaches' en el día sin IVA)



"Los aforos se han aumentado pero los que pueden ingresar deben estar vacunados y con el esquema completo porque no se puede tener un aforo del 100 por ciento mezclando vacunados y no vacunados y generar contagios. El virus no ha desaparecido y la variante delta tiene una alta contagiosidad y puede producir consecuencias muy graves", dijo el gerente.



Y agregó que se deben mantener las medidas como el distanciamiento, el lavado de manos y ''sobre todo el uso correcto de la mascarilla quirúrgica, tapando boca y nariz. Se ha visto en los brotes de Europa que habían definido no usar tapabocas y eso hizo que la gente se reinfectara y por eso debemos mantener el uso en todos los lugares''.



Armenia tiene una población de casi 300 mil habitantes y a la fecha se han aplicado 336.322 dosis, incluyendo primeras dosis, dosis únicas y segundas dosis.



(En otras noticias: En el Atlántico ya se aplicaron un millón de dosis contra el covid-19)