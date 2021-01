'El Salado es el pueblo más protegido de los Montes de María', Rozo

El gran desafío, el enemigo en la mira, de la Fuerza Naval del Caribe es el clan del golfo. La misión: evitar la salida de droga por el corredor estratégico de Los Montes de María hacia el mar.

Así lo expresó el Contralmirante, Juan Ricardo Rozo Obregón, desde el corregimiento de El Salado a donde llegó en las últimas horas para asistir a un consejo de seguridad, convocado por el Gobernador de Bolívar, Vicente Blel, luego de hechos de violencia en la región de los Montes de María, donde un panfleto amenazante tiene preocupados a las habitantes de El Salado, y donde el día anterior un ganadero fue asesinado y luego calcinado, en zona rural de El Carmen de Bolívar.

¿Quiénes están atrás de las amenazas a la comunidad de El Salado?

Esto puede ser un grupo armado organizado y constituido o un grupo de delincuencia común, pero también se puede tratar de una situación de diferencias internas entre la ciudadanía. Son hipótesis, unas con más probabilidades que otras, que hacen parte de las investigaciones.

¿Qué tipo de delincuencia está tras estas amenazas?

No los tenemos determinados aún, pero aquí solo hay un grupo que delinque en el área y es el clan del golfo, el cual hace presencia general en los Montes de María, pero no tenemos información sobre alguna situación puntual aquí en el corregimiento de El Salado.

¿Desde hace cuánto tiempo se presentan este tipo de amenazas en esta región?

El Salado es un corregimiento en el cual desde hace tres años se vienen presentando este tipo de amenazas. Pero gracias al acompañamiento de la Fuerza Pública (Armada y Policía que tienen presencia permanente en este corregimiento), ninguna de esas amenazas ha causado algún tipo de afectación a la integridad física de los habitantes.

¿Qué hechos de violencia se han presentado en los últimos años en El Salado?

Acá no ha pasado nada, pese a que las amenazas las hay. Vamos a evaluar el verdadero origen de esas amenazas y a poner a los responsables en evidencia y ante las autoridades competentes.

¿Amenazas cómo estas se presentan hoy en otras regiones del Caribe?

En Colombia hay situaciones que afectan la seguridad. Puede que haya algunas situaciones menores, pero en este momento no tenemos experiencias como lo que está pasando en El Salado en otra parte del territorio. Lo que sí hacemos es acompañamiento a personas que en algún momento han recibido algún tipo de amenazas, y por ello tenemos una presencia importante de la fuerza pública.

¿Con los antecedentes de esta población, que fue víctima de una brutal masacre hace 21 años, es suficiente el número de hombres con que hoy cuenta la región?

Específicamente aquí en el corregimiento de El Salado hay un número considerable de hombres de la Armada y la Policía (hoy, Armada 48 y Policía 35) y sin duda alguna, como lo evidenció y lo señaló el Gobernador de Bolívar, el corregimiento de El Salado es el más protegido de los Montes de María.

La región de los Montes de María se ha convertido en un corredor estratégico para el paso de droga desde las regiones altas hacia el mar, ¿esa situación puntual está relacionada con las amenazas en El salado?

No tenemos evidencia y no hemos encontrado información de relación entre el microtráfico y narcotráfico con las amenazas, seguimos con investigaciones pero por reserva de inteligencia, en este momento no se pueden comentar.

El Salado, en el Carmen de Bolívar, ha sido una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

¿Cómo está la lucha contra el narcotráfico en los Montes de María?

Los Montes de María son el pulmón alimenticio de los Montes de María. Acá se producen muchos de los alimentos que se comercializan en el Caribe colombiano. Pero también en es un corredor estratégico para que algunos grupos al margen de la ley intenten sacar droga hacia la costa caribe colombiana y de allí al exterior, ya sea Estados Unidos o Europa. En ese frente estamos adelantando muchas acciones, y el año pasado capturamos a 56 integrantes, sólo en los Montes de María.

¿Cuánta droga incautaron en el 2020?

Hemos dado golpes contundentes para frenar el accionar de estos bandidos y también incautamos una cifra histórica: 142 toneladas de droga (142 mil kilos) en el año 2020. Droga a la cual que no se les permitió la salida del país y fueron incautados en el mar Caribe colombiano.

¿Hay presencia de disidencias de las Farc o Eln en Los Montes de María?

No tenemos información precisa de que aquí, en los Montes de María, haya presencia de Eln o de disidencias de las Farc. El único grupo ilegal del que tenemos evidencias y al que estamos combatiendo decididamente es el Clan del Golfo.

¿Cuántos delincuentes de esa organización criminal han sido capturados o dados de baja?



A finales del año pasado dimos un golpe contundente a la subestructura héroes del Caribe, capturando a 43 hombres que ya están respondiendo ante las autoridades judiciales. La semana que pasó tuvimos un golpe importante y capturamos a 10 delincuentes de la estructura Manuel José Gaitán que también están ante las autoridades competentes.

¿Cuántos hombres de la Armada Nacional llegarán para apoyar la situación de seguridad en El Salado?

La Armada Nacional tiene presencia permanente con entre 12 y 18 hombres en esta zona. Sin embargo, a raíz de las amenazas y el panfleto hemos incrementado con personal del Gaula y del batallón de movilidad para llegar a un número de entre 40 y 48 hombres. Quienes van a estar aquí el tiempo que sea necesario, para esclarecer estos hechos y acompañar a la comunidad, quienes se pueden sentir tranquilos.

