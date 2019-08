Dos concejales de Puerto Libertador fueron amenazados con panfleto

Mediante la ya usual modalidad de panfleto, dos concejales del municipio de Puerto Libertador en el sur de Córdoba fueron amenazados de muerte por sus supuestas acciones irregulares en el interior del Cabildo municipal, al tiempo que son advertidos de abstenerse de realizar campaña política con miras a ser reelegidos el próximo 27 de octubre.

Se trata de Leonardo José Callejas Pérez del Partido Opción Ciudadana y Aristóbulo Ricardo Ochoa del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), quienes debieron pedir protección de las autoridades ante la supuesta gravedad de las amenazas.



El panfleto, firmado supuestamente por el grupo Virgilio Peralta Arenas de los Caparros, circula en redes sociales y a través de hojas volantes en Puerto Libertador desde el pasado martes, lo que escandalizó a la ciudadanía y alertó a las autoridades que tratan de establecer la autenticidad del documento.



"Hacemos el llamado a las siguientes personas: Aristóbulo Ricardo, alias El Negro Sabas, y Leonardo Callejas, actuales concejales electos por la población campesina, pero que se dedicaron a la corrupción, a recibir dádivas del alcalde de turno para votar iniciativas previstas para robarse los recursos públicos", señala el comunicado.



Del mismo modo, dan un plazo perentorio para que desistan de sus intenciones de continuar en el escenario político de la región.



"Si los vemos haciendo nuevamente campaña no responderemos, si sabemos que aspiran de nuevo no responderemos por sus vidas", advierte el documento.



Tras la alarmante amenaza, el secretario de Gobierno de Puerto Libertador, Rafael Martínez, anunció un consejo de seguridad para analizar la situación.



"Los mensajes llegaron a los concejales a través de una cadena de whatsapp, donde los estaban amenazando de parte de Los Caparros, del Bloque Virgilio Peralta Arenas, inmediatamente está convocado un consejo de seguridad donde vamos analizar la situación de los dos concejales, dejando claro que en los seis comités de seguimiento electoral que habíamos realizado hasta el momento no habíamos recibido ninguna notificación de amenazas hacia ninguno de los concejales actuales o aspirantes", dijo Martínez.



Entretanto, la Policía de Córdoba activó la ruta de atención para los concejales y busca establecer la veracidad del panfleto amenazante.



El caso se conoce dos días después de que los candidatos a la Alcaldía de Puerto Libertador firmaran un acuerdo de no agresión durante los tres meses de campaña política.



Sin embargo, en Puerto Libertador se conocen casos de denuncia sobre constreñimiento electoral por parte de grupos armados ilegales que pretenden incidir en la vida política y administrativa de la localidad.



Para el caso del grupo ilegal Virgilio Peralta Arenas, es la primera vez que se conoce su intención de interferir en el proceso electoral de la región. Sin embargo, sí se tienen antecedentes de acciones de patrullaje con personal armado como ocurrió el pasado 7 de enero en el municipio de San José de Uré, vecino a Puerto Libertador.



En pleno centro del municipio, al menos diez hombres armados con fusiles, vestidos con prendas militares y capuchas en el rostro irrumpieron en horas de la noche dejando a su paso paredes pintadas con las siglas BVPA que, según los mismos pobladores, identifica al Bloque Virgilio Peralta Arenas del grupo ilegal armado Los Caparrapos.



Los desconocidos también dejaron en las paredes los nombres y alias de algunas personas a las que supuestamente lanzaron amenazas de muerte. En esa ocasión el hecho causó pánico entre los pobladores que cerraron sus viviendas; al tiempo que dueños de locales comerciales suspendieron la atención al público por temor a posibles incursiones de los forasteros armados.

GUDILFREDO AVENDAÑO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

MONTERÍA.