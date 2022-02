Un nuevo panfleto circula en el departamento del Cesar en el cual amenazan a varias personas. Las intimidaciones son contra Luis Aguilar de Curumaní y Jimmy Herazo de Pelaya, tildándolos de "promover fuerzas políticas de izquierdas, comunistas y revolucionarias" en estas zonas del caribe colombiano.



"Son declarados objetivos militares para nuestra organización y comenzaremos el actuar en su contra y de sus vidas, porque atentan contra la seguridad democrática del estado", reza el panfleto firmado por las supuestas Águilas Negras.

Alerta temprana nacional para líderes sociales

Herazo ha sido víctima de amenazas en otras ocasiones, por varios casos de restitución de tierra en Pelaya.



Desde la Defensoría del Pueblo existe una alerta temprana Nacional para líderes sociales, a cuyo proceso se le viene realizando seguimiento.



"Se le ha oficiado al gobierno para que tomen medidas y actuaciones. Bajo el amparo de esta alerta, venimos haciendo seguimiento al caso de Herazo, a quien le mataron un familiar y él lo asoció a estas amenazas para intimidarlo", resaltó una fuente de la Defensoría.



Las advertencias de estos panfletos tomaron por sorpresa a Luis Aguilar, estudiante de derecho, quien solicitó el apoyo necesario por parte de las autoridades pertinentes ya que su vida está en riesgo.



"Es la primera vez que me amenazan. Cosa que me sorprende, porque en mi casa nadie es político. Todo viene porque comenté en una reunión que la actual clase política no nos representa. Ahora, de manera irresponsable, circulan estos panfletos y nos exponen al peligro. Quiero que las autoridades nos garanticen el derecho de vivir en paz y de la libertad de expresión", recalcó Aguilar.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

