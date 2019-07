Denuncian amenazas contra funcionarios de alcaldía de Santa Marta

Con el regreso de Rafael Martínez a sus funciones como Alcalde, la tensión administrativa en la Alcaldía se ha mantenido, al punto que tres funcionarios del gabinete distrital que dejó nombrado Andrés Rugeles durante su encargo, denunciaron amenazas y presiones por parte de desconocidos que según pretenden forzarlos a que presenten sus renuncias del cargo.

A raíz de la Ley de Garantías, Martínez, al regresar a sus funciones como alcalde, quedó impedido de declarar insubsistente a los secretarios que encontró en las diferentes dependencias, a pesar de que, como lo ha manifestado, no tiene confianza en la gestión que estos vienen desempeñando porque no reflejan su plan de Gobierno.

Entonces el alcalde no tuvo otra opción que trabajar con el equipo que le impuso Rugeles, sin embargo, la relación hasta ahora no ha sido la mejor, mucho menos desde que Martínez decidió que cada uno de los miembros del gabinete ‘pasara el tablero’ en unas rendiciones de cuentas que están siendo transmitidas públicamente a través de las redes sociales de la Alcaldía.

Uno de los que rechazó este mecanismo que viene implementando el burgomaestre samario fue el exsecretario de seguridad y hoy secretario de desarrollo económico, Camilo George, quien responsabilizó directamente a Rafael Martínez de lo “que le pueda pasar a mí, a mi familia o cualquier funcionario de la Alcaldía”.



Según George, el actual mandatario, con estas evaluaciones públicas viene exponiendo al escarnio público a los funcionarios que no son de su resorte político.



“Se trata de una estrategia con la que busca presionar la renuncia del equipo de funcionarios, al que, además, deja mal ante la ciudad le está ocasionando consecuencias graves en materia seguridad”, manifestó.



El Funcionario, por petición de Rafael Martínez, llegó a la Secretaría de Seguridad, y fue el único que se mantuvo en esa dependencia incluso tras la suspensión del mandatario y la llegada de Andrés Rugeles a ese puesto por encargo de la Presidencia.

El tema es delicado y preocupante y lo abordaremos en un consejo de seguridad, porque no vamos a aceptar que ninguno, porque esté o no favor, vaya a atentar contra la integridad de otra persona FACEBOOK

TWITTER

El actual Secretario de desarrollo, manifiesta que “mi único pecado fue ponerme a disposición del Alcalde encargado, ahora por represalia no quieren que continúe en el cargo, y por ello vengo recibiendo amenazas contra mi vida, además de los acosos permanentes por parte de Martínez y sus seguidores”.



La Secretaria de movilidad distrital, Claudia García, también aseguró haber recibido una amenaza la noche del martes vía telefónica, donde “me advirtieron que ya me tenían listo el cajón”.



La funcionaria explicó que este episodio se presentó posteriormente al informe que rindió por redes sociales al alcalde Rafael Martínez, en el que, según García, se abordó un tema delicado como la implementación del decreto de dos días sin motocicleta que comenzó a regir en la ciudad y que ha generado discordia.



“La intimidación que recibí puede corresponder a las restricciones que desde esta cartera se han coordinado, de todos modos serán las autoridades quienes establezcan lo que realmente viene sucediendo”, añadió la funcionaria.



Finalmente, el gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) José Rodrigo Dajud Noguera, precisó que en su caso “he encontrado panfletos de una denominada resistencia que pide mi renuncia del cargo".Los tres funcionarios instauraron la respectiva denuncia ante la Fiscalía.

Por su parte, el alcalde Rafael Martínez manifestó que la única amenaza de la que tenía conocimiento es la del gerente de la Essmar, y afirmó su rechazó a las otras dos, "entraré a revisar los casos de inmediato".



Sostuvo que “el tema es delicado y preocupante y lo abordaremos en un consejo de seguridad, porque no vamos a aceptar que ninguno, porque esté o no favor, vaya a atentar contra la integridad de otra persona”.



Negó así mismo que se encuentre ejerciendo alguna presión a los secretarios que nombró Rugeles durante su encargo, y confirmó que seguirá realizando las rendiciones de cuentas por las redes sociales, al considerar que “esta alternativa no debe representar un riesgo para nadie, pues el hecho de que sean funcionarios públicos deben tener los argumentos suficientes para comentarle a la ciudad lo que han hecho y pretenden hacer desde el puesto al que se les encomendó”.



Finalmente, Martínez desmintió que fuera a cambiar todo su equipo de trabajo, pero reconoció que “es necesario realizar algunos movimientos, pues es difícil que algunos trámites legales y jurídicos sean adelantados por personas que hacen parte de la oposición política”.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv