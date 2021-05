En Sucre 20 líderes campesinos están amenazados de muerte

A la poca o nula inversión social para los campesinos en Sucre, según denuncias que hizo el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, -ANUC-, José Padilla Ramos, se suma ahora la relacionada con las amenazas de muerte a 20 líderes del Departamento.



“Los compañeros líderes sociales de diferentes municipios de Sucre, en especial los de Ovejas no se atreven a salir a la calle por temor a una retaliación. Ellos fueron amenazados públicamente”, dijo.



Informó que los líderes amenazados se encuentran en los municipios de Ovejas, Morroa, Colosó y San Onofre, situación que los mantiene preocupados, a pesar de las denuncias que han hecho.



“Es por eso que ahora queremos hacer públicas estas amenazas, que la comunidad se entere, porque no nos están prestando atención. Por eso solicitamos a la prensa que nos oigan”, señala.



Contóque en el pasado se han presentado cerca de diez asesinatos de líderes campesinos y no quieren que se repita la historia de sus compañeros que han caído por defender sus derechos.



“Nos asesinaron cuatro presidente departamentales, un fiscal, un secretario, prácticamente diez dirigentes de los principales y ahora en esta no han asesinado a ninguno, pero están las amenazas latentes”, afirma.



Con relación a los casos de Ovejas dijo que aparecieron panfletos firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia donde les dicen, que como sigan molestando no quedaría uno solo vivo.



Expresó que uno de los amenazados es el dirigente Ramiro Chamorro, quien fue presidente departamental y directivo nacional, al igual que el presidente municipal de Ovejas.



Se vinculan al paro

A través de un comunicado enviado a la coordinación departamental del paro, los campesinos manifestaron su decisión de vincularse a las manifestaciones y de hacer parte del comité organizador.



“Desde su órgano directivo departamental y sus juntas directivas municipales, les informamos que mediante decisión tomada en asamblea de delegados nos vinculamos y movilizamos de manera oficial y permanente a las distintas actividades programadas en medio de la protesta social del paro nacional”, indican en el comunicado.



Anotan que es el momento para protestar y denunciar los actos que están atentando contra su desarrollo y en especial la falta de proyectos que les permitan a los campesinos salir adelante.



“El momento nos invita y convoca a la unidad y la acción, por la defensa de nuestros derechos económicos, sociales y políticos, desconocidos y pisoteados históricamente”, expresan.



Finalmente apuntaron, que en Sucre el número de campesinos afiliados a la ANUC y otros más quienes necesitan el apoyo del gobierno nacional, pasa de los 4.000.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

